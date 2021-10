Los alumnos podrán hacer el Bachillerato en tres años e ir a selectividad con un suspenso

Los estudiantes podrán cursar el Bachillerato en tres años, en lugar de dos, y presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con una asignatura suspensa. Así lo recoge el borrador del proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que desarrolla la nueva ley educativa, la Lomloe.

El documento dedica un artículo completo a la organización del Bachillerato en tres años académicos, explicando que, de manera excepcional, se podrá establecer una distribución de las materias en tres años académicos, en lugar de dos, para aquellos alumnos que lo requieran por sus "circunstancias personales, temporales o permanentes".

El borrador determina qué estudiantes podrán acogerse a esta medida, como son aquellos que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, los que sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento o quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.

El proyecto de real decreto —que aún puede sufrir cambios por las aportaciones de las comunidades autónomas y se implantará en el año académico 2022-2023 para primero de Bachillerato y en el curso 2023-2024 en segundo— también fija la promoción, evaluación y titulación de los estudiantes de Bachillerato. En lo que respecta a la promoción, la propuesta del Gobierno establece que los alumnos pasarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, a diferencia de Secundaria, etapa en la que no se tendrán en cuenta las materias sin aprobar.

Está previsto que la reforma se aplique en el año académico 2022-2023 para el primer curso

Otra novedad que recoge el texto es que, si bien la superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación de las correspondientes del primer curso, un alumno podrá matricularse en una asignatura de segundo sin haber cursado la de primero "siempre que el profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo". En caso contrario, deberá cursar la asignatura de primero.

En cuanto a la evaluación, el proyecto recoge que será "continua y diferenciada según las distintas materias" y será el profesor quien decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, en la que se prevén eliminar este tipo de pruebas.

Por otro lado, los alumnos podrán obtener el título de Bachiller cuando aprueben todas las asignaturas de los dos cursos de Bachillerato. Pero también mantiene la excepción de poder obtenerlo si supera todas las materias salvo una, si así lo decide el equipo docente.

El proyecto prevé la creación de cinco modalidades de Bachillerato

Esta excepción está sujeta a ciertos requisitos, como son: que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados al título de Bachillerato; que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada en la materia suspensa; que se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria, y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco, incluyéndose para su cálculo la nota obtenida en la materia no superada.

Esto quiere decir que un alumno que haya aprobado todas las asignaturas de Bachillerato excepto una, podrá presentarse a la prueba de acceso a la universidad, la denominada Ebau.

MODALIDADES. El borrador también recoge la propuesta del Gobierno de crear cinco modalidades de Bachillerato: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro general.

Todos los alumnos, independientemente del Bachillerato que elijan, cursarán Educación Física en primero, Filosofía en primero e Historia de Filosofía en segundo, Historia de España en segundo, así como Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (normalmente inglés), tanto en primero como en segundo. Al impartirse en ambos cursos, serán las que más horas tendrán, con 210 cada una. El resto tendrán 70 horas, excepto Educación Física, que contará con 35 horas.

Una novedad que recoge el proyecto de real decreto es que cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, se facilitará que se pueda cursar alguna asignatura de manera online o en otros centros.

Además de las asignaturas comunes, los estudiantes tendrán que cursar otras materias específicas, a elegir por el alumno, según la modalidad de Bachillerato que escojan. Cada asignatura de modalidad se impartirá durante 87,5 horas.



