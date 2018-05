Una estudiante dice que no sabían que Cifuentes era alumna del máster

Una alumna del máster que cursó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos han dicho este lunes a la juez que "jamás" la vieron en clase, las cuales eran obligatorias, y que no sabían que fuera alumna, lo que ha calificado como una "auténtica vergüenza".

Cinco alumnos del máster y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha comparecido este lunes como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades relacionadas con el máster de Cifuentes, quien ha sido citada como investigada el próximo 26 de junio por los delitos de cohecho y falsedad documental.

Una alumna del máster ha explicado que durante su declaración, la juez María del Carmen Rodríguez-Medel le ha preguntado si vieron a Cifuentes en la universidad o asistir a las clases, a lo que ella ha respondido: "Jamás, jamás la vimos porque ni siquiera sabíamos que estaba matriculada, ni que era alumna".

Esta testigo ha señalado que "la asistencia a clases era un requisito obligatorio" y que por este motivo ella acudió siempre al aula, si bien ha reconocido que "apenas iban unas once o doce personas de las supuestamente 20 que había matriculados", aunque de esta cifra se ha enterado cuando estalló el escándalo. "No teníamos ni idea del número de matriculados, no sabíamos nada al respecto, solo los once o doce que íbamos a clase", ha añadido.

Ha explicado que ella cursó "un máster en condiciones" en el sentido de que se exigía no solo asistencia a clase, sino que había que realizar exámenes, muchos trabajos y por supuesto el trabajo de fin de máster (TFM) para defenderlo luego ante un tribunal. "Era un máster exigente, por supuesto que no era regalado ni nada parecido", ha asegurado la alumna, quien ha dicho que los profesores eran, en su mayoría, muy buenos así como el trabajo desempeñado por la Rey Juan Carlos.

Al respecto, ha indicado que el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez-Conde, sí que la dio clase pero no porque lo recuerde sino porque al revisar sus apuntes si que aparecía su nombre.

La alumna, abogada de profesión, ha lamentado todo lo sucedido en el máster, cuyas irregularidades desconocía hasta que salieron a la luz por el diario.es. Y lo ha resumido así: "Es una auténtica vergüenza". También han comparecido otros cuatro alumnos del máster, quienes iban a clase con frecuencia e hicieron todos los trabajos, exámenes y el TFM.

Previamente ha testificado el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, que a su salida ha destacado a los medios que existen diez alumnos que se repiten en las tres actas de convalidación de notas con cinco firmas falsificadas. Lo que, a su juicio, demostraría que "existían muchos alumnos que recibían un trato VIP" cuyo nexo de unión entre ellos sería Álvarez Conde, citado el próximo 6 de junio en calidad de investigado.

Escolar, que ha declarado durante treinta minutos, ha destacado que la magistrada ha sido "muy respetuosa" con él por su secreto profesional en cuanto que le ha recordado que no le iba a preguntar por sus fuentes y que tampoco iba a permitir que el resto de las partes lo hicieran.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas. Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Los próximos en declarar serán Álvarez Conde, como investigado, y los nueve alumnos que presuntamente se beneficiaron de las convalidaciones, en calidad de testigos el próximo 6 de junio.