Esperanza Aguirre: "Hay vida después de la política y es mejor"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está segura de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, cree en su presunción de inocencia, tras las declaraciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la semana pasada la situó en el núcleo de la supuesta financiación irregular junto con el también expresidente madrileño Ignacio González y la actual dirigente autonómica, Cristina Cifuentes.



"Estoy segura de que el presidente de mi partido cree en mi presunción de inocencia, si no, no me hubiera nombrado todas las cosas que me ha nombrado a lo largo de su presidencia", ha declarado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.



Sobre si se siente decepcionada por que Cifuentes no llegase a decir que ponía la mano en el fuego por ella, ha contestado que "en absoluto" y tras recordar que la propia Cifuentes había hablado de que era un término "medieval" --puede que lo sea, ha dicho--, ha recordado que escuchó decir que ella había hecho "cosas muy buenas" por Madrid.



"Me llevé muy bien siempre con Cifuentes, otra cosa es si por debajo había alguien que no", ha lanzado Aguirre, quien ha confirmado que sí que se ha mandado mensajes tanto con Rajoy como con Cifuentes pero que no lo ha hecho ni sabe nada de González ni de Granados.



Por otro lado, y tras recalcar que es la única que ha dimitido en 40 años por no "vigilar", no ha querido entrar a valorar si en Génova o en Moncloa alguien debe tomar nota de esto. "No soy quien para dar consejos a nadie... yo solo digo, hay vida después de la política y es mejor", ha asegurado.



Aguirre ha insistido en que nunca ha hecho algo "incorrecto". "Me llevan 40 años investigando, si lo hubiera hecho...", ha señalado, para recalcar, también, que nunca llevó la financiación de su partido porque para ello había cuatro personas: el secretario general del partido, que era entonces Granados, el gerente, el tesorero y el contable.



Sobre si entonces hubo financiación ilegal en el PP de Madrid para su campaña electoral, ha dicho que es "mentira" pero que si la hubo será Granados, "que era el secretario general y el jefe de la campaña". "Nunca vi una cuenta, era presidenta de la Comunidad y me tenía que preocupar de otras cosas", ha señalado, en referencia al Metro, los colegios biling~es o los hospitales nuevos.



También se ha referido al episodio de la trama Gürtel y el papel de Mariano Rajoy, después de que Granados dijera la semana pasada que fue él quien la destapó. Aguirre ha explicado que a finales del 2004, Rajoy le advierte de que le han dicho que hay dos municipios, Arganda y Majadahonda, que querían vender dos parcelas, no por subastas sino a un precio fijo, tasado.



"Era un precio muy por debajo y se prestaba a que hubiera chanchullos, la ley había cambiado y se podía hacer", ha recordado, para explicar que entonces llamó a Arganda y ya estaba aprobado mientras que en Majadahonda, lo logró parar y después cambió al alcalde. "Uno de los concejales que estaba a favor empieza a grabar a Correa", ha indicado, para explicar cómo llegó el tema en 2009 al juez Baltasar Garzón.

Esperanza Aguirre también dijo a Carlos Herrera que no se querellará contra las "mentiras" de su exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la ha situado como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido, porque no tiene "dinero para abogados" y porque no tiene "nada" de qué esconderse. Además, reconoció que tanto Granados como González nunca fueron del agrado de Rajoy. "Nunca fueron santos de su devoción", recalcó.