Los espeleólogos lusos atrapados en Cantabria salen de la cueva tras un día de bloqueo

Los cuatro espeleólogos portugueses a los que se buscaba desde este domingo en la cueva cántabra de Cueto-Coventosa lograron salir en la tarde del lunes por su propio pie, aunque cansados, después de verse bloqueados por un nivel de agua que no esperaban y de aguantar sin perder los nervios casi 24 horas, para lo que estaban perfectamente equipados.

Uno de ellos, António Afonso, confirmó la hipótesis que manejaron todo el tiempo los servicios de rescate cántabros de que los cuatro espeléologos portugueses se habían visto imposibilitados de salir de la cueva por las fuertes corrientes de agua debido a las intensas lluvias de los últimos días a la altura de la zona conocida como Los Lagos.

Afonso explicó a los periodistas que, cuando llegaron a la tirolina, esa zona estaba bloqueada por el agua y no tenían otra opción que esperar "el tiempo necesario" a que bajase el nivel "no corriendo riesgos". El espeleólogo apuntó que habían estudiado la meteorología prevista para esta zona de Cantabria en estos días, aunque admitió que "no se esperaban tanta agua".

De todos modos, señaló que sabían que se pondría en marcha una operación de rescate y también se mostró seguro de que ellos hubiesen podido salir por su propio pie sin ayuda. "No había problema, estábamos preparados", sentenció Afonso.

La única preocupación de los espeleólogos dentro de la cueva eran sus familias, con las que contactaron nada más salir.