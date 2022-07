Ni el debate del estado de la nación ni la cumbre de la Otan han conseguido frenar la erosión del PSOE ni el ascenso de los populares. Según la encuesta del Instituto DYM para El Progreso, si hoy se celebrasen elecciones, el PP ganaría con hasta tres puntos más que en el barómetro del mayo, obteniendo así un 31% de votos (130-134 escaños). En este escenario, el partido de Alberto Núñez Feijóo sumaría mayoría absoluta con Vox, que cae ligeramente.

Un mes más, los resultados mantienen la tendencia de fortalecimiento del PP desde que el de Os Peares llegase al liderazgo del partido y este ganase con mayoría absoluta los comicios andaluces.

Pese a la elevada visibilidad y exposición con consecuencias positivas, tanto en la cumbre de la Otan, como en el debate, las opciones de izquierda bajan y no toman impulso, y la valoración del Gobierno y de Pedro Sánchez continúan en caída libre.

El PSOE se deja más de un punto en la intención de voto respecto a mayo (pasa del 26,3% al 25,2%), y quedaría en segunda posición, sin pasar la barrera de los 100 escaños (se quedaría en 99 en el mejor de los casos), según la encuesta DYM, realizada entre el 14 y 17 de julio –la semana en la que Sánchez anunciaba el abono gratuito para cercanías y media distancia–.

La caída de Podemosy PSOE, que como mucho llegaría a 99 escaños, dificulta la supervivencia del actual Gobierno

Podemos, su socio de Gobierno, también pierde seis décimas, y se quedaría en el 10,9% de los votos (entre 23 y 26 diputados).

La suma de los votos del bloque de izquierdas (incluido Más País), en el escenario más optimista, supondría 128 escaños, muy lejos de los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso. Tampoco la alcanzarían con el resto de partidos que ahora sustentan al Ejecutivo, ya que se quedarían entre 40 y 42 diputados, y Cs –como mucho– sumaría uno.

Desde la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, el partido no ha dejado de crecer en intención de voto, espoleado además por el buen resultado en las elecciones andaluzas. Por su parte, Vox ha hecho lo contrario: ha ido cayendo desde la llegada del de Os Peares hasta el 15,3% actual.

Aunque PSOE y Podemos se muestran más estables, la caída de tres puntos de los socialistas (del 28,1% de febrero al 25,2% de julio) y la pérdida de un punto de los morados (hasta el 10,9%) ponen muy difícil la supervivencia del Gobierno actual.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, pese a que ninguno de ellos llega al aprobado, Feijóo se mantiene como el mejor valorado (4,6). Además, son más los españoles que lo prefieren como presidente a él que a Sánchez (38,9% frente a 33,1%).

A él le sigue su compañera de partido, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (4,3) y hasta la tercera posición cae Yolanda Díaz.

Ley de memoria. Seis de cada diez rechazan el pacto con Bildu

Casi el 60% de españoles (y prácticamente la mitad de los votantes del PSOE) se posicionan en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y Bildu en la ley de memoria democrática que acaba de obtener el visto bueno del Congreso y ha pasado al Senado para su tramitación parlamentaria definitiva. Según la encuesta del Instituto DYM, más de la mitad de los españoles (58,3%), cree que el PSOE no debió pactar dicha enmienda con Bildu, por un 22,9% que se posiciona a favor.



Contenido

Casi el 40% de la población no está de acuerdo con el contenido de esta enmienda pactada con los abertzales.



Bipartidismo

Un gran porcentaje de votantes de todo signo político (71,3%) cree que la ley de memoria debería salir de un gran pacto entre los grandes partidos, esto es, PSOE y PP.



Debate sobre la nación

Preguntados por el debate sobre el estado de la nación, la mitad de los encuestados (50,8%) asegura que lo siguió o ha visto algo u oído alguna información sobre cómo se ha desarrollado. Asimismo, Pedro Sánchez ha sido el líder político más seguido (84,9%). La no presencia de Feijóo centró la exposición en Sanchez.



47%

Sobre las intervenciones de Sánchez en este debate, casi la mitad de los españoles (47%) aprueba sus palabras, si bien hay bastante división, ya que un 56% las desaprueba.



Imagen de Sánchez

El 43,2% de la población opina que el debate ha mejorado la imagen de Sánchez. Un 37,7% considera que ha empeorado.



Medidas sociales

La semana pasada, el presidente del Gobierno anunció medidas sociales. De ellas, las que mayor grado de aprobación tienen son: la gratuidad de los abonos de Renfe (63,6%) y el incremento en la cuantía de las becas a estudiantes (62,5%). Así, la subida de impuestos a bancos y a compañías eléctricas quedarían en un planos secundario.

Más del 40% de los españoles está a favor de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB

El aumento del gasto en Defensa es un asunto que lleva meses sobre la mesa, lastrando las relaciones entre los socios de Gobierno. Según la encuesta del Instituto DYM, el 41,6% de los españoles está a favor de incrementar el gasto militar para cumplir con el compromiso con la Otan de alcanzar el 2% del PIB frente al 26% que se muestra contrario. Si bien el electorado de Vox es el que está en mayor medida "completamente de acuerdo" con la idea (24%), el apoyo global se dispara hasta el 60% entre los votantes del PP, con quien el PSOE pactó el pasado jueves establecer un calendario para la subida del gasto militar.

Pese a la oposición de Podemos, Sánchez ya anunció a finales de junio su intención de incrementar progresivamente durante los próximos ocho años el presupuesto en Defensa, que actualmente se sitúa en el 1,03% del PIB.

Este calendario fue propuesto en la cumbre de la Otan celebrada en Madrid, una cita que el 46% de encuestados valora positivamente.

El electorado socialista es el que más considera que la reunión benefició la imagen internacional de España (61,7%). Sin embargo, vuelve a ser llamativo el porcentaje de encuestados –un 36,3% de media– que considera que la cumbre "ni ha mejorado ni ha empeorado" la imagen internacional de España. Respecto al impacto de la cumbre de la Otan en las relaciones entre España y EE UU, más de la mitad de la población consultada (50,2%) opina que se han visto fortalecidas.