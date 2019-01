España reconocerá a Guaidó como presidente si no se convocan elecciones

El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que fije un plazo temporal concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que en estos momentos está reunido el comité político preparatorio del Consejo de Exteriores de la UE analizando esta propuesta.

"España ha trabajado mucho, no vamos a remolque de la Unión Europea, remolcamos a la Unión Europea dados los enormes lazos culturales y humanos con Venezuela", ha dicho Borrell.

Además, el ministro ha enfatizado el "liderazgo" y "empuje" del presidente español, Pedro Sánchez, así como el "papel determinante" del Gobierno para que la crisis venezolana sea "tomada en consideración" por la comunidad europea.

Algo en lo que coincide la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, quien ha abundado este viernes en la idea de que Sánchez está "liderando" los movimientos producidos en Europa con respecto a Venezuela, recalcando que la solución pasa por "la convocatoria inmediara de elecciones libres".

Alberto Núñez Feijóo

"No aprovechar esta oportunidad y no decir claramente que estamos con la democracia en Venezuela es algo que España no se puede permitir"

FEIJÓO. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que Guaidó se ha comprometido a hacer unas "elecciones libres y seguras" y ha advertido de que España debe decir "claramente" que está "con la democracia en Venezuela" ante la "ventana de esperanza" que se abre en el país.

"Me parece que no aprovechar esta oportunidad y no decir claramente que estamos con la democracia en Venezuela es algo que España no se puede permitir", ha manifestado Feijóo a los periodistas coincidiendo con su visita a la feria de FITUR en Madrid.

El presidente de Galicia ha señalado que Venezuela está viviendo en los últimos años una "constante y continua degradación" no solo desde el punto de vista democrático y político sino también humanitario porque la gente "lo está pasado muy mal".

"En Venezuela hay dificultades para comer, hay dificultades sanitarias, no hay medicinas y hay muchísima gente que se está yendo, pasando la frontera y volviendo otra vez a España y Galicia. Estamos en una situación dramática", ha enfatizado.