España recibe las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford

España ha recibido este sábado las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra la Covid-19, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Esta vacuna se administrará sólo a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, según acordaron el Ministerio y las Comunidades Autónomas en el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

España sigue así la estela de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica que han recomendado su uso únicamente para menores de 65 años por falta de evidencias sobre su efectividad, frente a otros como Reino Unido que sí que la inoculan en mayores de esa edad.



La pasada semana, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó autorizar la vacuna de esta farmacéutica para personas adultas, también en el caso de los mayores de 65 años. En cualquier caso, cada país decide sobre esta cuestión.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ya avanzó esta misma semana que España podría no seguir esta recomendación y seguir los pasos de Alemania, donde el grupo de expertos que asesora al Gobierno en materia de vacunación ha recomendado que la vacuna desarrollada por la compañía farmacéutica no se administre a personas mayores de 65 años por evidencia científica "insuficiente".



Los ensayos realizados por AstraZeneca en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica mostraron que la vacuna era segura y eficaz para prevenir el Covid-19 en personas a partir de la mayoría de edad. Estos estudios involucraron a unas 24.000 personas en total, pero la mayoría de ellos tenían entre 18 y 55 años, por lo que no hay suficientes resultados en participantes mayores de esa edad para proporcionar una cifra de eficacia de la misma en ese tramo.



La Comisión de Sanidad aprobó este jueves que las primeras dosis de esta vacuna que lleguen a España, que recibirá 1,8 millones de dosis este mes de febrero, vayan destinadas a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos en los grupos 2 y 3. Así, las primeras dosis que llegarán en la tarde de este sábado serán para el personal que no es de primera línea y que trabaja en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, según la definición recogida en la Estrategia de Vacunación aprobada por el Sanidad. Llegarán a las instalaciones logísticas de la compañía en España y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) será la encargada de la distribución hasta los puntos designados por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

SEGUNDA DOSIS: ENTRE DIEZ Y DOCE SEMANAS DESPUÉS. La vacuna COVID-19 AstraZeneca se administra en dos inyecciones en el brazo, la segunda entre 4 y 12 semanas después de la primera. En la reunión de este viernes, se ha aprobado que el intervalo recomendado en la administración sea de 10 a 12 semanas entre la primera y segunda dosis, tal y como adelantó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 3 de febrero.



Esta misma Comisión de Sanidad acordó esta semana que a partir de los 80 años únicamente se administrarían vacunas basadas en ARNm, es decir, las de Pfizer-BioNTech y Moderna.

CUATRO MILLONES DE VACUNAS EN FEBRERO. España recibirá este mes unos cuatro millones de dosis de las tres vacunas contra la Covid-19 autorizadas hasta el momento por la Agencia Europea del Medicamento, que permitirán inmunizar a dos millones de personas, alrededor del 4 por ciento de la población española.



En concreto, llegarán hasta 1.810.575 dosis de la vacuna AstraZeneca, así como 1.779.579 de la vacuna de Pfizer y BioNTech --a las que se sumará otra partida de 2.750.040 en marzo-- y hasta 412.000 dosis de la inmunización de Moderna. Con ella, así como otras que puedan ser aprobadas en Europa como Janssen, Novavax y Curevac, Sanidad espera que alrededor de los meses de marzo y abril haya un incremento "muy importante" de las dosis disponibles en España.



La previsión que maneja el Ejecutivo es la de llegar al verano con el 70 por ciento de la población española inmunizada, más de 33 millones de personas.