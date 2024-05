Pedro Sánchez reclama una disculpa de Milei: "El respeto es irrenunciable"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este lunes en la sede del ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A este lo calificó de "calaña".

Se amplía así la crisis diplomática, desatada a raíz de las palabras del argentino en un acto organizado este domingo por Vox, a las que se ha referido por primera vez este lunes el propio Pedro Sánchez. El socialista ha vuelto a pedir una disculpa pública y ha lamentado que Milei no haya "estado a la altura" con sus afirmaciones.

A partir de ahí, el presidente español ha afirmado que la respuesta a ellas será acorde "a la dignidad de la democracia española" y a los lazos de hermandad que unen a ambos países.

En una jornada económica organizada por Cinco Días, ha subrayado que sabe que Javier Milei no habló en nombre "del gran pueblo argentino" y ha recalcado que "los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable" y, por ello, están a la espera de una rectificación del presidente de Argentina antes de actuar en consecuencia.

#EnDirecto | Milei arremete contra Sánchez y Begoña Gómez: "Tiene la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo"

Albares denuncia un "ataque frontal"

El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que será él mismo quien reciba "personalmente" al embajador argentino, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del ministerio quien lo haga, y le exigirá "disculpas públicas".

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Roberto Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", ha expresado el jefe de la diplomacia española en una primera entrevista en la Cadena Ser.

"Es un hecho único en los presidentes que visitan España, y totalmente único en los presidentes de América Latina, que siempre en su primera visita solicitan encuentros con varias instituciones españolas" que Milei no lo hiciera en su primera visita a España, ha esgrimido José Manuel Albares en otra entrevista en Onda Cero.

A pesar de ello, se pusieron a su disposición todos los medios necesarios y "él respondió con este ataque frontal que, desde luego, no podemos permitir", ha añadido, insistiendo en la gravedad de que el ataque a las instituciones se produjera en la capital.

¿Qué hará el Gobierno si no hay disculpas?

Aunque en la entrevista en Cadena Ser ha dejado la puerta abierta a romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón por lo que ha considerado como un "ataque" y una "injerencia" en la política interna de España —"evidentemente nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer", ha dicho—, en entrevistas posteriores se ha mostrado más conciliador.

"Nosotros esperamos y exigimos esas disculpas públicas y vamos a actuar en consecuencia según se vayan produciendo los hechos", ha recalcado. Preguntado expresamente si lo siguiente será la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro ha indicado que no es algo que se anunciará "previamente" sino que actuará cuando tenga que hacerlo.

El ministro ha subrayado que también deberán disculparse tanto Vox como el Partido Popular y explicar porque no se suman a la defensa de las instituciones españolas.

Eso sí, en sus entrevistas Albares ha enviado un mensaje de tranquilidad al "pueblo hermano de Argentina" y también a los españoles con intereses en el país al asegurar que España no adoptará "ninguna medida que los dañe".

La embajadora española vuelve este lunes

En Antena 3, José Manuel Albares ha indicado que la embajadora española en Argentina llegará este mismo lunes a Madrid tras ser llamada a consultas y, preguntado expresamente sobre si España romperá relaciones si no hay una disculpa, ha apostado por "esperar acontecimientos". "Yo estoy en hacer, no en hacer que hago, y por lo tanto no estoy en cruces de declaraciones", ha remachado.

Por otra parte, Albares ha admitido que si las declaraciones de Milei se hubieran producido en Buenos Aires y no en Madrid durante el acto organizado por Vox "habría habido una reacción, por supuesto, pero tiene una gravedad excepcional que esto haya ocurrido en España, en la primera visita que realiza el presidente de Argentina, cuando además no ha solicitado ninguna entrevista ni ningún encuentro con ninguna institución española".

El ministro se manifiesta así un día después de que llamara a consultas sine die a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano.

Albares exigió este domingo "disculpas" del mandatario argentino en una declaración institucional desde el complejo de la Moncloa, y advirtió de que en caso de no producirse tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender la "soberanía y dignidad" españolas.

Milei no pedirá disulpas al Gobierno español

A la espera de la evolución de los acontecimientos en las próximas horas, miembros del Gobierno argentino han dado a entender que Javier Milei no pedirá disculpas al Ejecutivo español a su regreso a su país este lunes. Desde allí se ha manifestado ya el presidente, con una publicación en X alejada de cualquier disculpa.

HOLA A TODOS...!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2024

"No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde", afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo argentino. En declaraciones realizadas este domingo al canal Todo Noticias, el titular del Interior dijo que no hay "una crisis con España, en todo caso una discusión con el presidente" de ese Gobierno.

"Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a (el excandidato presidencial peronista) Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor", agregó. Además, Francos se escudó en que el mandatario "no hizo mención" a ningún nombre en su discurso, por lo que es una interpretación de las autoridades españolas considerar aludidos a Sánchez y Gómez.

También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, habló con el canal La Nación+ y abundó en esas ideas. "Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa", indicó. Adorni aseveró que "el presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué" e insistió en que "no hizo mención a Begoña".

Previamente, en un mensaje en redes sociales, había expresado su deseo de que España, en algún momento, pida "sinceras disculpas" a Milei tras tratarlo "de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'".

El PP no ve un asunto de Estado

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recriminado este lunes al presidente de Argentina que "insulte" a Begoña Gómez y ha admitido que se trata de una "intromisión en política nacional". Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo español quiera convertir este asunto en una "razón de Estado" con la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Argentina.

"Me parece muy mal que se insulte a nadie. Nosotros no somos de insultar", ha dicho González Pons, quién ha recriminado al jefe del Ejecutivo que Begoña Gómez sea "una particular" cuando se trata de "no dar explicaciones" sobre sus actividades profesionales pero "para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europ Press, González Pons ha entendido que Sánchez se "enfade" por esas palabras de Milei, pero ha recordado que "para el resto de los españoles no deja de ser la mujer del presidente del Gobierno". Por eso, ha censurado que esto pueda "perjudicar a tanta gente", ante esa posible "ruptura de relaciones diplomáticas con un país hermano como es Argentina".

Garamendi rechaza "de plano" las palabras "fuera de tono" de Milei

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo "de plano" a las declaraciones "fuera de tono" de Javier Milei contra Pedro Sánchez y su mujer.

"Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Garamendi ha recordado que los empresarios españoles tienen intereses "muy grandes" en Argentina, con una inversión de 18.000 millones de euros que les convierte en el principal inversor europeo y el segundo a nivel mundial.

Milei aprovechó su visita a España para reunirse el sábado con un grupo de empresarios españoles y con el presidente de la patronal, que ha señalado que esta clase de encuentros son habituales y de carácter profesional.