España donará a Ucrania más de 1.100 millones de euros para armamento

El presidente del Gobierno,, ha anunciado este lunes que España donará a Ucrania 1.129 millones de euros para este año que se destinarán a, en virtud de un acuerdo de seguridad firmado con su homólogo ucraniano,

Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras la firma del acuerdo, para la que el mandatario ucraniano ha realizado su primera visita oficial a Madrid.

Sánchez, que ha afirmado que el acuerdo tiene "una gran trascendencia", ha explicado que se vertebra sobre tres ejes, y que el primero de ellos es una contribución "importante" para la seguridad y la defensa de Ucrania.

"Van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades", ha recalcado el presidente, que se ha centrado sobre todo en la donación de misiles Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania, una petición que Zelenski ha hecho reiteradamente.

El presidente de Ucrania, por su parte, agradeció el "honor especial para Ucrania y para los ucranianos" que supone haber sido recibido personalmente en el aeropuerto a su llegada a España por el rey Felipe VI.

