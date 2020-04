Escrivá se enteró "por la prensa" de la 'presentación' del Ingreso Mínimo, al que "le faltan flecos"

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que se ha enterado este mismo jueves por los medios de comunicación de que se iba a celebrar una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital junto al vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Escrivá no ha confirmado la comparecencia para presentar esta medida que fue anunciada este miércoles por la vicepresidencia segunda. "Entra dentro de lo posible", ha respondido sobre la posibilidad de que sea este mismo jueves.



Con todo, el ministro ha insistido en que esa comparecencia no está agendada y ha explicado que "estos días los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos". "Estamos trabajando a marchas forzadas", ha añadido, para después señalar que todavía falta por "cerrar algún fleco".



En este contexto, Escrivá ha explicado que "cuando" el Ejecutivo tenga una "fecha cerrada" para la presentación de la norma lo anunciará, aunque ha anticipado que no será antes de unas "semanas". "El anuncio va a ser pronto", ha aseverado.



Así, el titular de Inclusión, Migración y Seguridad Social ha señalado que su departamento todavía está "cruzando datos con la Agencia Tributaria" y con la propia Seguridad Social para "aquilatar definitivamente el número de hogares que se van a ver beneficiados" con este ingreso.

NO SE SIENTE "PRESIONADO" POR LOS MINISTROS DE UNIDAS PODEMOS. "Es importante tener claro hasta donde podemos llegar, los colectivos y los hogares", ha continuado Escrivá, que ha explicado que esta prestación llegará a más de un millón de hogares, la mitad de ellos con niños. Además, en torno a un 10% de ese total serán familias monoparentales.

Preguntado sobre si siente presión por parte de los ministros de Unidas Podemos para que se acelere la implementación de esta medida, Escrivá ha reconocido que no hay presión sino "un acuerdo dentro del Gobierno" respecto a lo urgente de una medida destinada a las personas "directamente afectadas por la paralización de la actividad".

Así, tras ser cuestionado por el anuncio que la Vicepresidencia segunda transmitió a los medios sobre la comparecencia de Iglesias y el propio Escrivá, el ministro ha insistido: "No me siento presionado en ningún caso con esa información, es consistente con lo que estamos hablando y acordando. Necesitamos semanas no para anunciarlo, sino para materializarlo".

RESPUESTA DE IGLESIAS. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha insistido en que la renta mínima o "Ingreso Mínimo Vital" estará funcionando este mes de mayo tras lograrse un "acuerdo" en el Gobierno, y pese a que Escrivá haya asegurado que quedan "algunos flecos".

Iglesias se ha pronunciado así este miércoles en un mensaje en las redes sociales, en el que explica que el Gobierno lleva "varios días discutiendo" las posibilidades de implementar esta medida sobre la que Escrivá ha dicho que estará lista "en semanas", pero no ha dado ninguna fecha concreta para anunciarla.

Desde el gabinete de Iglesias aseguraban este miercoles que el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo "se emplazaron" a hablar de esta medida y acordaron ponerla en marcha en mayo, e incluso anunciaron una rueda de prensa conjunta con Escrivá, que por el momento no ha sido convocada.