Directo | La lava avanza a 700 metros por hora arrasando casas y cultivos

La colada de lava provocada por la erupción del volcán de la isla de La Palma tiene una altura media de seis metros, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras.

Y así ha llegado la lava a las casas pic.twitter.com/LXkjoVhcZ3 — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) September 19, 2021

Hasta el momento la erupción del volcán del municipio palmero de El Paso no ha provocado víctimas personales pero está dejando una situación "desoladora" en la zona, según ha explicado el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, pues la lava "se come literalmente viviendas, infraestructuras y cultivos que va encontrando en su camino hacia la costa del valle de Aridane".

El nuevo volcán de La Palma ha emitido ya a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre (SO2), según la primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Mientras tanto, más de 5.000 personas permanecen evacuadas fuera de sus hogares para garantizar su seguridad ante este desastre natural que ha llevado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a desplegar en La Palma 67 miembros y 30 vehículos.

Este contingente se incrementará a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 180 efectivos y 57 vehículos, mientras que para primera hora de la tarde está prevista la llegada de tres hidroaviones más, según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en Antena 3 Televisión.



La ministra ha declarado también que se está analizando la posibilidad de enviar algún tipo de material y personal especializados en gases por si fuera necesario y la Armada está preparada por si hubiera que "hacer algún tipo de acercamiento por mar".

De "verdadera catástrofe" ha calificado este desastre natural el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, quien ha advertido de la posibilidad de que se genere "un deterioro de la convivencia" en la isla La Palma, por los numerosos vecinos que va a ver interrumpida su actividad normal por un tiempo imposible de predecir y que van "a dejar atrás" buena parte de su historia y de su vida.

La Cruz Roja ha desplazado a La Palma a veinte efectivos que se han sumado a otros 15 que ya trabajaban en la isla para dar apoyo a las personas alojadas en el albergue habilitado en unas antiguas instalaciones militares ubicadas en Santa Cruz de La Palma, así como a los turistas y efectivos de seguridad y emergencias desplegados en la zona.

Esta organización forma parte del Plan de Protección Civil en el que intervienen el conjunto de las administraciones implicadas en este fenómeno geológico, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permanece desde este domingo en la isla.

Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita esta mañana a los ciudadanos que han sido evacuados de sus viviendas y que están alojados en el acuartelamiento El Fuerte, en Breña Baja, y por la tarde tiene previsto recorrer la zona afectada por las coladas junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.



Siete carreteras cortadas y un colegio sepultado

La erupción del nuevo volcán de La Palma, además de arrasar decenas de viviendas, ha provocado el cierre de siete carreteras, algunas sepultadas por la lava, al igual que un colegio, el de Los Campitos en El Paso, mientras que peligra el de Todoque, en Los Llanos de Aridane.

Fuentes de la Consejería de Educación han confirmado a Efe que en el CEIP Los Campitos estudiaban 23 alumnos.

En el de Todoque, hacia donde la lava se está acercando, cursan sus estudios 25 alumnos. Educación mantiene, hasta nuevo aviso, la suspensión de las clases en El Paso, Tazacorte y El Paso.



Un vulcanólogo descarta la posibilidad de un "tsunami"

La erupción del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, podría durar de una a varias semanas, pero probablemente no más de un mes y con alta probabilidad no provocará un maremoto o 'tsunami', según el experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), José Luis Barrera.



Barrera ha explicado a Europa Press que es muy difícil precisar la duración de la salida de magma, pero teniendo en cuenta la tipología del volcán, cómo se está desarrollando y la duración de erupciones anteriores, "no será muy larga, de entre días y semanas, como mucho puede estar en torno a un mes".

La erupción volcánica en la Cumbre Vieja podría durar "semanas o meses"

La volcánica de La Palma podría prolongarse "varias semanas, si no unos pocos de meses", según ha explicado el director del Instuto Vulcanológico de Canarias, Nemedio Pérez.

La duración de la erupción dependerá, según ha indicado Pérez en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, de la cantidad de magma que se ha acumulado en "reservorio" del volcán. "La bolsa que puede estar a tres o cinco kilómetros de profundidad está conectada con otra bolsa a 20 o 30 kilómetros, por lo que la retroalimentación de la la que está a más profundidad sobre la más somera podría hacer que la erupción se alargue", ha añadido el director del Instituto Vulcanológico.

Asimismo, ha explicado que para predecir el final de este episodio es importante estudiar las emisiones de dióxido de azufre que se vayan registrando. "El primer día hemos calculado entre 6.000 y 9.000 toneladas, una cantidad razonable, las hemos visto mayores, y una tendencia descendente va a ser indicativo de que la erupción va menguando; cuando pasen 48 sin ninguna emisión de dióxido de azufre, podemos darla por finalizada", ha indicado Nemesio Pérez.

Un domingo de tensión

Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino: desde las 15.13 horas La Palma vive su octavo volcán en tiempos históricos, de nuevo en la Cumbre Vieja.

La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, uno de los cuatro que estaban en alerta por riesgo volcánico desde el lunes pasado, en una zona escarpada de pinares conocida como Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas, según ha explicado el Cabildo de La Palma.

"La seguridad de las personas está garantizada", ha corroborado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado a La Palma para asistir a la reunión del comité director del Plan de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), junto al jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres.

Sin embargo, sí hay núcleos de casas ladera abajo, que ya han sido evacuadas porque están expuestas a las coladas de lava, y hay algunas viviendas afectadas, al menos ocho, pero su número irá creciendo a lo largo de la noche. Las coladas de lava, a 1.075 grados centígrados de temperatura, avanzan sin que se pueda hacer nada para detenerlas, pero de forma relativamente lenta: 700 metros por hora.

Imágenes espectaculares: así entra en las casas la lava del volcán de La Palmapic.twitter.com/611ja8uaU1 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 20, 2021

El volcán comenzó a rugir en forma de una sacudida y una fuerte explosión que generó una columna de cenizas, a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose decenas de metros sobre el suelo desde varias bocas eruptivas. Hasta ocho bocas alineadas en dos fisuras, han contado los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán).

Desde hace días, Involcán y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), los dos organismos científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se estaba acelerando, de que los terremotos tenían focos cada vez más someros (20 kilómetros, 10, 8, 5, hasta solo 100 metros los últimos), por lo que no descartaban que pudiera terminar en una erupción.

#LoMásVisto | Así se ve de noche la erupción del volcán de La Palma, unas imágenes y sonidos impresionantes que pasarán a la historia https://t.co/8uFZ7WD3Nv pic.twitter.com/ENXcRKz4Nu — Europa Press (@europapress) September 20, 2021

Pero sus diferentes portavoces insistían que no se podía predecir ni dónde ni cuándo iba a estallar el volcán... ni siquiera si iba a hacerlo, porque reactivaciones como la que había sufrido la Cumbre Vieja también se pueden detener de repente. Ha sucedido antes.

El Involcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 millones de metros cúbicos que presionaba por salir. Esta noche, ha actualizado sus estimaciones: el nuevo volcán lo alimentan entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma, la mitad del volumen de materiales volcánicos que emitió en sus 24 días de fuego el Teneguía (1971), el último volcán que había vivido La Palma hasta la fecha (43 millones de m3).

Cuando el volcán estalló, las evacuaciones ya habían comenzado: en El Paso, Mazo, Los Llanos de Aridane y Fuencaliente las autoridades estaban sacando de sus casas a los vecinos con problemas de movilidad. Y el resto de habitantes de la zona había recibido charlas todos estos días de cómo prepararse para abandonar su casa.

"Me alucina y al mismo tiempo me da muchísimo miedo", ha relatado a Efe María del Pino Hernández, una de las vecinas evacuadas en Los Llanos de Aridane, consciente de que está presenciando "un espectáculo increíble, que da pánico".

La erupción tiene dos fisuras separadas por 200 metros y ocho bocas



La Palma había sufrido hasta la fecha siete erupciones desde que hay registros históricos, desde la conquista de Canarias del siglo XV, todas en el entorno de la Cumbre Vieja. Las últimas fueron en el siglo XX: el volcán de San Juan (1949), donde duró 47 días, y el volcán de Teneguía (1971), donde se prologó 24 días.

5.000 EVACUADOS. Hasta el momento, unas 5.000 personas han sido evacuadas: básicamente los vecinos que viven en las zonas más cercanas y, sobre todo, los que tiene casa en el corredor por donde se espera que va a bajar la lava. Y, según el presidente de Canarias, no es previsible en este momento que sea necesario sacar a nadie más de su vivienda.

De momento, se ha visto que las coladas avanzan despacio, no son muy fluidas, lo que facilita las evacuaciones. Su aspecto es el del clásico "malpaís", como se denomina en Canarias a las viejas coladas de lava que miles de turistas pueden ver cada día en los Parques Nacionales del Teide y Timanfaya, en Tenerife y Lanzarote.

Uno de los principales expertos en vulcanismo del país, Joan Martí, de Geociencias Barcelona (CSIC), cree que es una erupción "clásica" de las que se han vivido en Canarias, con un tipo de coladas de lento avance, que entrañan poco peligro para la población. Sí podrían ocasionar problemas en la zona más cercana, ha añadido, los gases, las emanaciones de azufre y dióxido de carbono.

Por lo que está viendo, se trata de una erupción que podría durar semanas; como mucho dos meses, bajo su criterio.

El semáforo de riesgo volcánico en la isla ya ha pasado de amarillo (nivel 2 de 4) a rojo (3) y se ha pedido a los ciudadanos que no hayan sido evacuados que se protejan de las cenizas, quedándose en casa.

Por precaución, este lunes no habrá clases en ningún centro educativo de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

La Unidad Militar de Emergencias, la Cruz Roja y varios cabildos han enviado personal de refuerzo en La Palma para ayudar al despliegue de protección civil y los habitantes de la isla están recibiendo la solidaridad de numerosos representantes políticos.

Máxima preocupación

Desde el Rey hasta los portavoces de los principales partidos se han puesto en contacto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para expresarle su solidaridad.



Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su viaje a Nueva York para trasladarse de inmediato a Canarias, donde ha elogiado el trabajo realizado por científicos y equipos de protección civil para anticiparse.



Este nuevo volcán ha surgido cuando estaban a punto de cumplirse diez años de la erupción submarina de El Hierro, que formó el volcán Tagoro bajo el Mar de Las Calmas.