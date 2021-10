El volcán sigue activo un mes después: 763 hectáreas afectadas y 1.956 edificaciones destruidas

Tras un mes desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la superficie afectada por la lava ha alcanzado ya las 763 hectáreas y 1.956 las edificaciones destruidas, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) emitido a primera hora de este martes.

Seguridad Nacional ha informado además de que la erupción sigue adelante y el flujo principal de las coladas de lava discurre por el flanco norte, bajando por la parte norte de las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste y noroeste, y dentro de la zona de exclusión actual.

En cuanto a la colada que podría llegar nuevamente al mar, situada al suroeste de la montaña de La Laguna, se encuentra a unos 160 metros respecto a la costa, aunque en estas últimas horas ha ralentizado su avance hasta los dos metros por hora.

Imponente aspecto de la erupción a las 20:50 hora canaria en la zona de Tacande / Breathtaking view of the eruption at 20:50 Canarian time in the vicinity of Tacande pic.twitter.com/DGPJcE046w