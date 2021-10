La erupción mantiene el mismo patrón que hace días y preocupa una colada

La erupción volcánica de la isla de La Palma se mantiene con el mismo patrón desde hace unos días y preocupa especialmente el avance de la colada tres, que podría amenazar la carretera de acceso a Puerto Naos, localidad que no está en riesgo y que se encuentra lejos de este punto.

El director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de La Palma, Miguel Ángel Morcuende, que ha comparecido junto a la directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco, ha insistido en que esta localidad costera y turística de la isla no está en riesgo.

Ha explicado que de esa colada tres se ha desprendido un pequeño apéndice que es el que se dirige hacia las Majadas y que podría afectar a la carretera de acceso al núcleo turístico.

Ante la eventualidad de que la lava alcance esa vía, se está estudiando como alternativa de acceso a Puerto Naos la carretera que une ese núcleo con El Charco, que ahora se utiliza solo como subida y que será mejorada y ampliada.

Más imágenes del avance de la colada de lava a las 12.00 (hora canaria) / More footage of the advance of the lava flow at 12.00 (Canarian time) pic.twitter.com/CdihVEg8EQ