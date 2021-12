La erupción de Cumbre Vieja es ya la más larga de la historia de La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja cumplió este domingo 85 días de actividad, con lo que se convierte en la más larga de las que se tienen noticias en La Palma y una de las más duraderas de las registradas en España. Aún está muy lejos del Timanfaya, en Lanzarote, que en el siglo XVIII estuvo activo durante seis años.

Hasta ahora la más prolongada en La Palma había sido la del volcán Tehuya, que entró en erupción el 19 de mayo de 1585 después de una intensa actividad sísmica que se prolongó durante 84 días y finalizó el 10 de agosto de ese año.

La erupción del volcán Timanfaya, la de mayor duración en España que recogen los registros, se mantuvo durante 2.055 días, desde el 1 de septiembre de 1730 hasta el 16 de abril de 1736. En ese tiempo la actividad volcánica levantó montañas y sepultó once municipios.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), por orden de duración de actividad le siguió, ya en el siglo XXI, el volcán submarino Tagoro, en la isla canaria de El Hierro, a unos 1.000 metros de profundidad, que inició su actividad el 10 de octubre de 2011 y se prolongó durante 147 días, hasta el 5 de marzo de 2012.

En 1798, el 9 de junio, entró en erupción el volcán Chahorra, al lado del Teide, en el sur de Tenerife (Canarias), y su actividad se extendió hasta el 15 de septiembre (99 días), una de las de mayor duración de esta isla canaria.

En 1824, el volcán Tao, también conocido como Clérigo Duarte, en la isla canaria de Lanzarote, comenzó su erupción el 31 de julio y estuvo activo durante 86 días.

El volcán de Cumbre Vieja se situaría a continuación en este ranking, por delante del Tehuya, hasta ese momento el de mayor duración en La Palma, con 84 días.

Otro volcán, el Martín o de Tigalete, también en esta isla, estuvo 82 días activo. Su erupción dio comienzo el 2 de octubre de 1646 y finalizó el 21 de diciembre.

Igualmente en La Palma, el volcán de San Antonio, que entró en erupción el 17 de noviembre de 1677, mantuvo una actividad de 66 días, hasta el 21 de enero de 1678.

En 1712, el volcán El Charco, también conocido como los Lajiones o Lajones, en La Palma, estuvo en erupción durante 56 días, desde el 9 de octubre hasta el 3 de diciembre.

Dos días menos, 54, duró la actividad en el volcán de Arafo, en Tenerife, cuya erupción se inició el 27 de febrero de 1704 y finalizó el 27 de marzo.

En 1949, el 24 de junio, la erupción del volcán de San Juan o Nambroque (Duraznero, Llano del Banco) en La Palma se prolongó durante 47 días, hasta el 30 de julio.

Y 40 días estuvo activo el volcán de Arenas Negras en Tenerife, desde el inicio de su erupción el 5 de mayo de 1706 hasta el 13 de junio de ese año, que destruyó, además de viviendas y tierras de labor, el puerto comercial de Garachico, entonces el más importante de las islas Canarias.

Cesa la emisión de ceniza, después de intensificarse el tremor

La ceniza que volvió a emitir este domingo el volcán de La Palma ha cesado después de que se registraran durante este mediodía pulsos de fuerte intensificación en el tremor y expulsara bombas volcánicas en la vertiente este.



La portavoz científica del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), María José Blanco, ha informado de que también ha parado el rugido del volcán, que después de 36 horas con una actividad "bastante tranquila" y sin mucha emisión de lava ha experimentado este domingo, sobre las 13.00 hora local, "un pulso muy claro" en la señal del tremor volcánico, que estuvo acompañado de emisión de cenizas, de un sonido continuo y de eyección de bombas volcánicas.

También se ha producido un pequeño desbordamiento hacia el norte de la colada preexistente que transcurre sobre coladas anteriores.



A este respecto, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado que se ha observado una salida "importante" de lava que, en principio, discurre por coladas anteriores, y que está siendo monitorizada por la Unidad Militar de Emergencias (Ume) con el fin de poder obtener más datos.



"Es importante saber si ha cesado en su impulso energético o continúa", ha manifestado Morcuende, quien ha indicado que, no obstante, el tremor en estos momentos es bajo y ha cesado la emisión de gases, tal y como se puede ver desde Tajuya.



Antes de que se produjera esta emisión de cenizas, se ha reproducido la misma dinámica que en los últimos días, sobre todo en lo referido a la presencia de gases, como dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono, al sur de la erupción, zona que está evacuada.



Todo esto hace que la mayoría de los días las personas que vivían en los barrios de Las Manchas, Las Norias y La Bombilla no puedan acceder a sus casas para limpiarlas de ceniza. El motivo es que los niveles alcanzados de estos gases son "muy altos" en determinados momentos y perjudiciales para la salud, ha precisado Morcuende.



En total hay 547 personas albergadas en hoteles y 43 personas dependientes en centros sociosanitarios; 1.188 hectáreas afectadas y los deltas tienen 48,5 hectáreas, mientras que la anchura máxima entre coladas se mantiene en 3.350 metros.



Hay 1.642 edificaciones destruidas, entre las que se encuentran 1.314 viviendas de uso particular, según datos del catastro, si bien el satélite Copernicus ha contabilizado 3.046 edificaciones o construcciones destruidas.