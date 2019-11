ERC avisa a Sánchez e Iglesias: "O nos sentamos a hablar, o la respuesta es no"

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha avisado este miércoles a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de que, para que su partido no bloquee su acuerdo de gobierno, es necesario que se abran al diálogo sobre Cataluña: "Sin sit and talk (sentarse y hablar), nuestra respuesta es no".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament, Sabrià ha dejado entrever las condiciones de ERC para no vetar la investidura de Sánchez y se ha mostrado escéptico con respecto al preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. "No tenemos ninguna certidumbre de que se atisben tiempos de cambio. Ayer [por el martes] vimos un abrazo que sella muchísimas cosas. Nosotros confiábamos en un acuerdo de izquierdas que llegara antes de verano, pero prefirieron priorizar la calculadora, confiar en la demoscopia hecha a medida, rendirse al azar y regalar a la extrema derecha una segunda oportunidad", ha denunciado.

Sabrià: "No podemos asimilar el marco represivo del PSOE. No validamos ni nos rendimos a sus mentiras"

Sánchez e Iglesias, ha dicho, rehuyeron entonces el acuerdo por "vanidad y egoísmo" y llevaron al país a una repetición electoral. Sabrià se ha mostrado muy crítico con los socialistas: "No al PSOE más agrio y más retrógrado, y a un PSC que no se distingue del PP en campaña y que avala el 155. No podemos asimilar el marco represivo del PSOE. No validamos ni nos rendimos a sus mentiras, el problema de Cataluña no es de convivencia aunque lo fije su acuerdo de investidura. Una vicepresidencia no vale tanto".

"Nuestro mensaje es muy claro: les ganaremos hasta obligarlos a sentarse. Y les volvemos a decir, alto y claro, que sin sit and talk nuestra respuesta es no", ha recalcado Sabrià, citando el lema en inglés con el que en las últimas semanas el independentismo ha instado al Gobierno español a sentarse a hablar sobre el conflicto catalán.

Según Sabrià, "obligarles a sentarse para dar una salida política al país que pasa por la amnistía y las urnas".