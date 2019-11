Encuentro entre PSOE y JxCat para abordar la investidura de Sánchez

El PSOE mantendrá su primer encuentro el próximo martes, 3 de diciembre, con Junts per Cataluña para abordar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La cita será a las cuatro de la tarde en el Congreso de los Diputados y, según han informado a Efe fuentes parlamentarias, la delegación del PSOE, encabezada por Adriana Lastra, se reunirá con las diputadas de JxCat Laura Borràs y Míriam Nogueras.

TOMA DE CONTACTO CON ERC. Es la primera reunión que mantienen el PSOE y JxCat en el marco de las negociaciones de los socialistas para lograr la investidura de Sánchez, y que se produce después de la toma de contacto del jueves con ERC.

Una toma de contacto ésta, en la que según los republicanos, el PSOE se mostró "receptivo", aunque le ha pedido "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".

Este mismo sábado, el presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, ha asegurado que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y ha señalado que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones. "Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha afirmado.

Lo que sí ha criticado Sabrià es que las negociaciones con el PSOE vayan acompañadas –ha dicho– "de represión", ya que, según sus palabras, "no es de recibo" que mientras negocian "el Tribunal de Cuentas, el tribunal más politizado de España, esté persiguiendo a 29 catalanes por su supuesta participación en el 1-O".

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 28 de enero al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, entre otros, para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

REACCIONES. A la negociación entre PSOE y ERC también se ha referido este sábado el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ha pedido a Sánchez que "levante" la que el popular considera "la mesa de la vergüenza"; una "mesa", en la que están sentados PSOE y ERC para negociar –ha agregado– "de forma oscurantista" un posible apoyo a la investidura mientras él "permanece callado".

Egea ha reprochado al PSOE que esté negociando con "los que quieren destruir la convivencia, la igualdad entre todos los españoles", y a Sánchez el que permanezca "ante esa negociación con miembros de ERC como Josep María Jové, quien –ha recordado– "está actualmente encausado por "intentar romper España", en referencia a su imputación por los preparativos del 1-O.

El secretario de los populares ha recordado que en el debate electoral Sánchez prometió tipificar penalmente la convocatoria de un referéndum ilegal, pero "después de la campaña electoral se sienta con aquellos que convocaron un referéndum ilegal".

Para el presidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, las exigencias de ERC para apoyar la investidura de Sánchez son "inaceptables" y cree que en la situación actual no se podría cerrar un acuerdo con los catalanes.

Revilla ha insistido en que tiene que haber Gobierno y ha hecho un llamamiento al PP y a Cs por si no prosperan las negociaciones en marcha para lograr la mayoría que necesita Sánchez.

Frente a esta postura está la del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha animado al PSOE y a Pedro Sánchez a que sean "valientes" y les ha advertido de que pueden elegir un "gobierno progresista respetuoso con la pluralidad nacional, y con Euskadi y Cataluña" o "un gobierno de guiñol manejado por Casado o Arrimadas".

Por último, quienes se reunirán antes con el presidente en funciones el próximo lunes, los representantes de NC y CC, ya han avisado que no aceptarán ningún retroceso del Estado respecto a Canarias.