Encuentran el coche de Blanca Fernández Ochoa y organizan batidas para dar con ella

El coche de la exesquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el pasado 23 de agosto, ha sido encontrado en el municipio de la sierra madrileña de Cercedilla, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

La Policía Nacional busca a la exesquiadora desde que su hija denunció su desaparición, al advertir la familia que se había dejado el móvil en casa después de decir que se iba a hacer senderismo unos días al norte de España.

La Policía Nacional ha organizado un dispositivo con medios terrestres y aéreos para buscar a la medallista olímpica, desaparecida desde el pasado 23 de agosto.

Según han informado este domingo a Efe fuentes policiales y de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, en el dispositivo se integrarán distintas brigadas de la Policía Nacional como la científica y la policía judicial, así como miembros de la Guardia Civil.

También participarán agentes forestales y del Grupo Especial de Rescate en Montaña (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que aportará un helicóptero a la búsqueda.

En la zona ya se han organizado batidas espontáneas de amigos, vecinos y allegados, después de que esta mañana se haya encontrado su coche, un Mercedes clase A negro, en un aparcamiento para senderistas cerca de Fuenfría.

De ese aparcamiento salen varias rutas de senderismo que ella frecuenta, ya que al poco de nacer su familia se trasladó a la localidad vecina de Navacerrada y ella pasó así su infancia en la sierra madrileña de Guadarrama, donde su padre trabajaba en la Escuela Española de Esquí.

Ni llamadas ni movimientos bancarios

Fernández Ochoa se marchó el pasado 23 de agosto en su coche y desde entonces sus tarjetas de crédito no han mostrado movimientos, han informado fuentes de la investigación.



La ex esquiadora comunicó a su hija Olivia, que estaba pasando unos días en Murcia, que se marchaba unos cuatro días a caminar, cosa que hacía en solitario de vez en cuando, y que a lo mejor hacía el Camino de Santiago.



La medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer, amiga de Fernández Ochoa, ha asegurado en una entrevista en la Cope que la ex esquiadora, con la que habló por vez última en marzo, "estaba pasando una época un tanto complicada y estaba siendo atendida por varios especialistas".



Blanca Fernández Ochoa fue la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno, nació en Madrid el 22 de abril de 1963 y es madre de dos hijos, Olivia Fresneda, que es jugadora de rugby, y de David Fresneda.