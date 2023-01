Encuentran a un bebé abandonado dentro de una bolsa de deportes en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan el abandono y posible tentativa de homicidio de un bebé de poco más de un mes que una vecina ha encontrado a primera hora de la mañana de este martes dentro de una bolsa de deportes en Barcelona.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los agentes llegaron alrededor de las 6.40 horas a la calle Begur, donde se encontraba la mujer con el bebé en brazos, y en esta primera asistencia comprobaron que "la temperatura corporal era correcta, se movía y no lloraba". En ese momento la temperatura en esa zona de la ciudad era de unos 4 grados centígrados y estaba lloviendo, por lo que, según ha explicado la policía catalana, podría considerarse una "tentativa de homicidio".

El bebé, un varón de un mes y medio o dos, se encontraba dentro de una bolsa de tela, vestido y envuelto en una manta, y su temperatura corporal era correcta, lo que, según han explicado los agentes, "apunta a que hacía poco tiempo que había sido abandonado".

De hecho, la mujer que lo recogió, Ana Lidia Pérez, asegura que estaba todavía "calentito" pese al frío y "muy tranquilo".

Una vez hechas las primeras comprobaciones, los agentes lo metieron en el vehículo y lo taparon mientras esperaban que llegasen los sanitarios, que después se encargaron de trasladar el bebé al Hospital San Joan de Deu. "Por suerte no se teme por su salud, ya que ha estado muy poco tiempo en la vía pública y cuando lo han encontrado todavía tenía el cuerpo caliente", según los Mossos.

Los agentes revisarán cámaras e interrogarán a testigos para esclarecer las causas y encontrar al responsable del abandono del bebé.

"Me pareció un muñequito"

En declaraciones a Efe Televisión, Ana Lidia Pérez explicó que se dirigía al trabajo cuando un hombre que estaba parado en una esquina le llamó la atención y le señaló un bulto que estaba en el suelo, al tiempo que le decía que podía ser un bebé.

"La primera impresión es que estaba borracho, porque me pareció un muñequito, pero cuando me asomé bien a mirarlo movió los ojos y la cabecita y me cercioré de que era un bebe", apuntó la mujer, que subrayó que es "duro" encontrarse a "una criatura tan indefensa en ese estado".

Según Ana Lidia Pérez, cuando tras llamar a la policía cogió en brazos al bebé todavía estaba "calentito", por lo que no cree que llevara en el suelo mucho rato, y "bien abrigado", dentro de una bolsa de tela, con la cabeza cubierta por un gorro, un chupete y arropado por una "sabanita roja".

"Son cosas que no deberían suceder", ha opinado la vecina, tras expresar su deseo de que el bebé "esté bien y encuentre una familia que le quiera y le respete".