Encalla de nuevo el diálogo entre PSOE y Podemos, que se culpan mutuamente

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para intentar un acuerdo que lleve a la investidura de Pedro Sánchez han vuelto a encallar este martes y por la misma razón de siempre, la fórmula de Gobierno, ya que el partido de Pablo Iglesias sigue reclamando coalición y los socialistas pacto programático.

Casi cuatro horas ha durado la segunda reunión en este diálogo que retomaron la semana pasada los equipos negociadores de ambos partidos tras el parón de agosto, y aunque ambas partes han agradecido la cordialidad y el buen tono de la conversación, acto seguido se han acusado mutuamente de hacer inviable, por el momento, el acuerdo.

Primero ha sido el secretario de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien aseguraba a los medios de comunicación que el equipo socialista les ha exigido que acepten el Gobierno en solitario o, de lo contrario, se levantarían de la mesa.

Según Echenique, el PSOE "no se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido único" e "íntegramente ocupado por ministros y ministras socialistas", un "error" que, ha recalcado, "aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas". Y ha pedido a los socialistas que rectifiquen.

Sin embargo, para la número dos del PSOE, Adriana Lastra, será Unidas Podemos el que aboque a nuevos comicios si sigue en su planteamiento de una coalición y no quiera negociar un acuerdo programático.

Según Lastra, su partido ha constatado que "no hay una vía para alcanzar un acuerdo" porque Unidas Podemos "se ha negado en todo momento a un acuerdo programático y de gobernanza para este país" y por eso "hoy por hoy" no ven salida a esta situación.

Lastra ha recalcado no obstante que los socialistas están dispuestos a seguir negociando y no quieren levantarse de la mesa, pero ha insistido en que hay que partir del diálogo sobre el programa y ha reiterado que no aceptan hablar de coalición.

La número dos del PSOE ha señalado por otra parte que Podemos ha dejado claro que no daría su apoyo sin más del mismo modo que los socialistas no quieren una investidura gratis, sino un acuerdo programático, por lo que ha desechado la posibilidad de que Sánchez sea elegido sin pacto previo con Podemos.

Al respecto, Echenique ha considerado que una investidura gratis no sería responsable y causaría una inestabilidad, por lo que no entra en los planes de Podemos.

En cualquier caso ha señalado que el PSOE les ha dejado clara su intención de hacer "lo contrario que en julio", cuando aceptó el encargo del Rey sin tener aún los apoyos suficientes, porque ahora no lo aceptaría a menos que los haya conseguido. Un extremo del que según Lastra no se ha hablado en la reunión.

Cada uno de los portavoces de los dos equipos negociadores ha insistido en defender sus posiciones.

Así, Pablo Echenique ha dicho que son los socialistas los que pueden acabar llevando llevar al país a una repetición electoral "absurda e irresponsable" que podría llevar a una mayoría de la derecha con un Gobierno de Pablo Casado y ministros de PP, Ciudadanos o incluso Vox.

Y ha vuelto a defender retomar la negociación donde se quedó en julio -con la coalición sobre la mesa-, porque el acuerdo sería entonces, ha reiterado, cuestión de horas.

Pero Adriana Lastra ha reiterado que lo que ofrecen a Unidas Podemos son garantías para un acuerdo programático y presupuestario, y les ha invitado a que reflexionen sobre qué van a hacer, "si permitirá o impedirá un gobierno progresista en este país".

"Les hemos dicho que nos sentaremos las veces que sean necesaria", pero partiendo de "los pasos que ha dado Pedro Sánchez", ha añadido.

Robles está "segura" de que Podemos apoyará una investidura de Sánchez

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha afirmado estar "segura" de que Unidas Podemos y "Pablo Iglesias en particular", hará "una reflexión desde la responsabilidad y desde el sentido de Estado", y apoyará el "programa común progresista" presentado por el PSOE de Pedro Sánchez.



Robles ha asegurado que esto será así "porque lo importante, lo que los ciudadanos quieren, no es hablar de sillones sino que quieren hablar de un programa", ha dicho.



En este sentido, la ministra en funciones ha dirigido una pregunta al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: "*hay alguna razón que no sea la puramente partidista para que no apoye a un gobierno de progreso?".



Robles, que ha participado en Pontevedra en un acto para imponer condecoraciones a los seis militares españoles que frustraron un ataque terrorista en Mali, ha reiterado que la posición del PSOE es "muy clara": "Nosotros no queremos elecciones porque entendemos que los ciudadanos españoles se han pronunciado ya" por un Gobierno "representado por el Partido Socialista que es quien ha ganado las elecciones".