En directo | Aumenta la actividad sísmica en La Palma

La sismicidad en la isla de La Palma ha ido en aumento en las últimas horas, tanto en el número de seísmos como en su magnitud, tras el descenso observado en días pasados, según la información actualizada del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Este viernes de madrugada el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado 40 movimientos sísmicos en la isla, uno de ellos de magnitud 3,8, a 36 kilómetros de profundidad, bajo el municipio de Fuencaliente, en el que se han localizado 33 de estos 40 terremotos, y el resto en Villa de Mazo.

La actividad se ha vuelto más explosiva en las últimas horas. Las imágenes son de las 16.30 h (hora canaria) / Activity has become more explosive in the last hours. The images are from 4.30 p.m. (Canarian time) #lapalmaeruption #erupcionlapalma pic.twitter.com/bWzTZmCUWS