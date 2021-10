El cono principal del volcán de La Palma ha sufrido en la tarde noche de este domingo un derrumbe parcial de su estructura a la vez que se ha incrementado la actividad efusiva, con la emisión de lava fluida, informó el Instituto Volcanológico de Canarias.

Según información aportada por el puesto de mando avanzado, el derrumbe parcial se produjo hacia las 21.10 horas y, aparentemente, algunas de las bocas eruptivas se han unido.

Se observa un mayor caudal de salida de lava, pero discurre por el mismo canal que había hasta ahora y de momento no se han observado nuevas afectaciones por este motivo.

Carmen López, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha explicado a Efe que a lo largo del proceso eruptivo se han producido y se seguirán produciendo episodios de este tipo.

Y ha remitido a las imágenes que aportarán los drones que sobrevuelen el cono en las próximas horas para determinar con más actitud si esa lava proviene de los salideros o del propio cono, cuya actividad es eminentemente estromboliana.

Ya por la mañana avanzó que la morfología del cono está cambiando constantemente y que en las últimas horas se había observado más ensanchado y taponado.

Una nube de polvo del desierto del Sahara, junto a dióxido de azufre (SO2) con origen en el volcán de la isla española de La Palma, afecta este domingo a Puerto Rico y ha provocado un deterioro en la calidad del aire del territorio caribeño.

La Sociedad de Astronomía del Caribe divulgo a través de las redes sociales que la misión Copernicus Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) detectó dióxido de azufre sobre Puerto Rico y el Caribe proveniente del volcán Cumbre Vieja, en isla La Palma, en el archipiélago atlántico de Canarias.

La entidad caribeña indica que imágenes obtenidas por satélites de la Esa, que controlan las emisiones a la atmósfera, han detectado una extensa nube de dióxido de azufre que proviene del volcán en Islas Canarias, activo desde mediados de septiembre.

Subraya que la nube ya entró en el Caribe y una parte densa se encuentra este domingo justo sobre Puerto Rico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla.



#EMSR546 #ErupciónLaPalmaVolcano



Our #RapidMappingTeam released its 1️⃣4⃣th updated product for #LaPalma🇪🇸 Volcano using a Very High Resolution Satellite image acquired on 2 October



▶️Extent of the🌋lava flow: 397.5 ha

▶️946 destroyed🏠have been detectedhttps://t.co/Ik72VSm9GR pic.twitter.com/DSrlmT2vic