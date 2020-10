María Jesús M.C., conocida como Maje y de 30 años, negó cualquier tipo de participación en la muerte de su marido, Antonio, cuyo cadáver fue hallado el 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix con seis puñaladas. Y apuntó a Salvador R. (conocido como Salva, de 50 años), uno de sus amantes: "Nunca le pedí que le matara. Lo encubrí pero no lo planifiqué". Sin embargo, él declaró lo contrario: "Ella me pidió que lo matara (...) Me dijo que no fallara".

Salva y Maje tienen versiones contradictorias de lo que ocurrió aquel día cuando murió Antonio sin posibilidad de defenderse. Este martes declararon ante el jurado popular que les juzga.

El primero en hacerlo fue él: confesó el crimen y señaló a Maje como ideóloga. El interrogatorio arrancó con dos preguntas del fiscal: "¿Mató usted a Antonio?", "¿Lo mató de acuerdo con la acusada y con la participación de ella?". Salva contestó que sí en ambos casos.

Preguntado por qué aceptó matar a Antonio, Salva señaló: "Estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. No sé por qué acepté"

PRISIÓN. Salva, para quien el ministerio fiscal solcita 18 años de prisión, explicó que conoció a Maje en el trabajo a mediados de 2015. Él era auxiliar y ella enfermera y coincidieron en un hospital. A partir de septiembre comenzaron una relación sentimental pese a que él estaba casado.

El acusado era conocedor de que Maje tenía una relación con Antonio y de que se iba a casar con él —durante esos meses cortaron—. Tras el enlace de la acusada, retomaron su relación y ella le contó que estaba mal con su marido.

Un día ella le explicó que unos compañeros de trabajo de su marido habían tenido un accidente mortal y le comentó que "ojalá le hubiera ocurrido a Antonio", afirmó. A partir de ahí, el acusado indicó que Maje le pidió que acabara con la vida de la víctima: "Me preguntó si podía hacerlo por ella y le dije que sí", dijo. "Me comentó que tenían un viaje en septiembre y que no quería irse con Antonio y debía ser antes", agregó.

"Ella me diría los días que trabajaba él, me dijo el coche, la marca, la plaza y donde lo aparcaba Antonio", aseveró. En agosto, Maje contactó con él. Sería el 16 de agosto por la mañana y "le pedí que no estuviera en casa cuando ocurriera, que se fuera a trabajar", dijo. Ese día fue al garaje, se escondió y sorprendió a Antonio. "Fue todo muy rápido, no me acuerdo", indicó entre lágrimas. "Luego me fui a mi trastero, me cambié de ropa, guardé el arma, preparé la comida a mi hija y fui a ver a Maje", explicó el acusado.

Quedaron, hablaron y acordaron no verse hasta pasado un tiempo. Transcurridos unos meses se enteraron de que había un sospechoso: "Le comenté que yo me haría cargo, que la llave del garaje no me la dio ella, que se la quité yo. Le dije que la exculparía".

Por su parte, Maje negó cualquier participación en los hechos: "No es cierto que yo acordara con Salva matar a Antonio. Nunca hablamos de eso. Solo de problemas en mi matrimonio". Aseguró que le dio a su examante las llaves del garaje mucho antes del asesinato y que alguna vez sí mantuvo alguna conversación con Salva en la que él le había dicho "de cachondeo" que Antonio se merecía un toque de atención. Pero negó que supiera que el día 16 fuera a darle un susto.