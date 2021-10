Directo | El volcán de La Palma registra nuevos frentes de lava y más sismicidad

Más de 80 seísmos se han registrado en la isla de La Palma desde en la madrugada del lunes, hasta las 07.00 horas , aunque ninguno de ellos por encima de 3,5 de magnitud, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Fuencaliente y Villa de Mazo siguen centrando la mayor actividad sísmica de La Palma desde que comenzara la erupción de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre.

El mayor de los registrados hasta ahora tuvo lugar el sábado 23, en Mazo, con una magnitud de 4,9 e intensidad IV, a 38 kilómetros de profundidad, que pudo ser sentido por la población.

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) viene advirtiendo desde hace varios días de la posibilidad de que se registren terremotos de intensidad VI, considerados "levemente dañinos".

Lejos de remitir, el volcán de La Palma ha alcanzado las cinco semanas de erupción a plena potencia en una jornada en la que ha sumado una nueva colada y un salidero abierto bajo el cono secundario del que mana abundante lava líquida, y en la que los terremotos han sido constantes.

Carmen López, responsable de la red de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), señala a Efe que aún es pronto para saber cómo se va a comportar en el futuro este nuevo centro de emisión, si formará un nuevo cono o si será un salidero de lava como otros abiertos con anterioridad, por los que sale lava más líquida. Eso hace que avance ladera abajo con mayor velocidad por encima de coladas preexistentes.



El sistema europeo de satélites Copernicus ha actualizado su diagnóstico sobre los efectos devastadores de la lava del volcán de La Palma con una segunda medición efectuada este domingo que eleva a 901,2 hectáreas la superficie arrasada y a 2.146 las edificaciones destruidas.

▶️ Extent of the lava flow: 901.2 ha (+9.3 ha in ~24h, from a new soutern🌋 flow)

▶️ 2,146 destroyed buildings🏠 (+3)