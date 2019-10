Últimos pasos para exhumar a Franco: el Supremo aclara que no se necesita autorización de la Iglesia

El Supremo ha respondido este miércoles a la familia de Franco que no tiene nada que aclarar y que el Ejecutivo está autorizado para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, una vez se levanten las cautelares de los otros tres recursos pendientes. "La sentencia es clara", dice la Sala. La intención del Gobierno, tras esta aclaración, es aprobar el viernes la exhumación, que se haría en los días siguientes.

En un auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha despejado aun más el camino hacia la exhumación al responder a la aclaración de sentencia solicitada por la familia sobre si el Gobierno puede exhumar al dictador aún sin el consentimiento del prior, quien por carta ha advertido al Ejecutivo de que no autorizará la entrada mientras el tribunal no resuelva su alegaciones.

En el último intento de la familia al Supremo para obstaculizar la ejecución de la exhumación, los nietos del dictador pidieron una aclaración en ese sentido, pues entendían que el visto bueno del prior era preceptivo y quería que la Sala que autorizó el traslado de los restos de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo lo aclarase.

El Supremo ya señaló en la sentencia que desestimó el recurso de la familia que la negativa del prior a autorizar la entrada decae tras la resolución dado que su posición descansa en la oposición de los familiares y se remite a la decisión de la Sala. Y este miércoles la Sala zanja el debate: "La sentencia es clara" y "la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria".

El prior insiste en que no permitirá el acceso a la basílica

ese a la respuesta del TS, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, lo considera insuficiente y advierte al Gobierno que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación del dictador Francisco Franco hasta que el Tribunal responda a sus alegaciones.



En una carta a la que ha tenido acceso Efe dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Cantera afirma que la "Abadía no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a una res sacra". Y asegura además que acudirá al Constitucional contra la exhumación.



El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo "no resuelve" las alegaciones que han presentado y sería una "vulneración de la libertad religiosa" pretender "actuar en un lugar sagrado" sin contar con la "preceptiva autorización eclesiástica".



La misiva ha sido registrada este miércoles y responde a la anterior carta enviada por Calvo el pasado 3 de octubre en la que se concedió cinco días a la Abadía para responder si permitía la exhumación de Franco.



Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha querido valorar la carta del prior del Valle de los Caídos, que pertenece a la Congregación de Solesmes, monasterio benedictino situado en Francia y, por lo tanto, sobre el que la Iglesia española no tiene autoridad.