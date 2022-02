Mañueco, a Vox: "El marco de la negociación lo pone quien gana las elecciones"

El candidato a la Presidencia de Castilla y León y vencedor de los comicios autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el marco de la negociación "siempre" lo ha puesto "quien ha ganado las elecciones", en respuesta a las exigencias de Vox –que ha conseguido 13 procuradores– para apoyar la investidura del popular.

En esta línea, Mañueco ha afeado que se empiece una negociación poniendo condiciones y "líneas rojas" porque considera que, primero, se tiene que felicitar al partido ganador y, luego, sentarse a dialogar y pactar un programa de Gobierno.

Así se ha expresado Mañueco al ser cuestionado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre las derogación de la ley de violencia de género y de la ley de memoria histórica planteadas por Vox como condiciones para formar Gobierno junto al PP.

"He insistido en la necesidad de un Gobierno fuerte. Yo apuesto por un Gobierno en solitario. Vamos a ver cuál es el panorama que tenemos en las próximas fechas", ha apuntado. Asimismo, Mañueco ha señalado que esta mañana se va a reunir la junta directiva autonómica del partido para "reflexionar" sobre qué "estrategia" y posición va a tomar el PP en las negociaciones.

ABASCAL. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha admitido este martes que no ha tenido ningún contacto con Pablo Casado desde la moción de censura, aunque ha dejado claro que mantienen la mano tendida al PP, hasta el punto de que, ha precisado, "estamos planteando un gobierno en Castilla y León".

Así lo ha asegurado en una entrevista en esRadio, en la que ha considerado "posible" llegar a un acuerdo de gobernabilidad en esa comunidad si el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "sigue siendo prudente y respeta al adversario".

"Espero que Mañueco siga siendo prudente y responsable, como lo está siendo hasta ahora en todas sus declaraciones. Y creo que con quien es prudente y respeta al adversario es posible llegar a un acuerdo", ha comentado.

AYUSO. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes que "no se siga retrasando" el congreso "de marras" del PP de Madrid tras el resultado de las elecciones de Castilla y León, y ha invitado al partido a "mirar" con otras fuerzas "lo que nos une" y "que no importe lo que opine la izquierda de nuestros pactos", en alusión a Vox.

En un desayuno informativo celebrado por Nueva Economía Fórum del portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, Ayuso ha subrayado que ella ha estado "siempre donde se me ha pedido", al tiempo que ha vuelto ha reclamar que tenga lugar "pronto" el cónclave del partido en Madrid aunque no va a "presionar".

"No es una cuestión de que se adelante nada, que no se siga retrasando la voz de los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare", ha señalado la presidenta madrileña, que ha precisado posteriormente a la prensa que aún no ha decidido todavía si pedirá este martes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebre cuanto antes.

Ayuso ha tildado de "congreso de marras" al conflicto con la dirección nacional del PP por la celebración del cónclave autonómico, que Génova emplaza a junio pero la presidenta madrileña quiere que sea cuanto antes.

Génova niega que las elecciones en Castilla y León hayan reforzado a Ayuso, en detrimento del líder de la formación, Pablo Casado, e insisten en que no hay novedad sobre la fecha del congreso autonómico.

La intención del adelanto del cónclave, ha comentado Ayuso, es que el partido se pondrá "pronto" a la disposición de Casado "porque esta es su casa, su circunscripción".

PSOE. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha rechazado la propuesta del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de que el PSOE facilite la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León con el fin de que evitar que Vox entre en el Gobierno regional y ha justificado su posición en que no van a ayudar a un partido que tiene una agenda en los tribunales a partir de marzo por casos de presunta corrupción.

Sin embargo, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, declaró este martes que es necesario abrir un debate sobre la necesidad de aplicar un "cordón sanitario" que evite la entrada de Vox en el futuro gobierno de Castilla y León, tras las elecciones autonómicas del pasado domingo y ante un posible pacto entre el PP y el partido de ultraderecha.

En una entrevista con Onda Cero, el regidor ha recalcado que Vox "no ha llegado para contribuir al desarrollo de Castilla y León sino a practicar sus políticas realmente más extremistas y mas dañinas". "Creo que las declaraciones de Vox demuestran ya que no han venido a solucionar problemas sino a repartir sillones y derogar derechos que tanto ha costado conseguir", ha advertido Diez.

Ha añadido que la ciudadanía de Castilla y León temía el ascenso de Vox y ha subrayado que este obliga a una "reflexión profunda" sobre la necesidad de cordones sanitarios a la extrema derecha.