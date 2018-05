La ejecutiva de PNV se reunirá este jueves de forma extraordinaria para decidir si apoya la moción de censura presentada por el PSOE, tras escuchar la intervención de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso, según ha informado el partido nacionalista.

A la espera de la decisión que adopte sobre la moción cada uno de los grupos parlamentarios, la posición del PNV es clave para que pueda prosperar, debido a que su voto favorable permitiría que Pedro Sánchez fuera presidente si apoyan también la moción, además del PSOE y Podemos, los partidos independentistas catalanes.

Según ha avanzado en una breve declaración, el Euskadi Buru Batzar (EBB), la ejecutiva del PNV, comunicará su decisión "tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato Pedro Sánchez".

Es decir, el PNV se pronunciará después de la intervención del líder socialista en el pleno de debate de la moción en el Congreso.

Fuentes del PNV han rechazado confirmar que entre las cuestiones que se abordan figuran las garantías de que se ejecutarán las partidas presupuestarias que negoció con el Gobierno del PP y el calendario electoral, ya que una de las razones que dio el PNV para apoyar los Presupuestos fue prolongar la legislatura para evitar unos comicios en un momento en el que las encuestas pronostican la victoria de Ciudadanos.

Por su parte, el Gobierno ha asegurado que el PNV no le ha comunicado el sentido de su voto en la moción de censura. El PP duda sobre lo que pueda hacer el PNV y a la espera de su decisión reconoce que sólo puede ofrecer a los nacionalistas vascos "presupuestos y estabilidad".

Fuentes populares recuerdan que, si bien hablan con todos los grupos, las conversaciones con el partido vasco las mantiene directamente el Gobierno y posiblemente sea el propio Rajoy quien esté hablando con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Con el rechazo de la formación naranja a la moción de censura presentada por el PSOE, Pedro Sánchez necesita el apoyo de Unidos Podemos, ERC, PdCAT y el PNV para conseguir la mayoría absoluta requerida.

Los rumores de dimisión de Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este jueves "con toda normalidad" al debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE, según han señalado fuentes de Moncloa, que, ante los rumores de dimisión, rechazan que el jefe del Ejecutivo tenga prevista ninguna comparecencia.



"Rajoy no tiene previsto ninguna comparecencia. Asistirá con toda normalidad mañana al debate de la moción de censura", han indicado fuentes del Ejecutivo, que critican que siga "la ceremonia de la confusión".



El propio Rajoy dijo en el Congreso que no dimitirá e intentará agotar la legislatura, al tiempo que ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de presentar una moción de censura con la que pretende "chantajear" a todos y que es un atajo "torticero" para llegar al poder.



En el hemiciclo, la portavoz parlamentaria de este grupo, Margarita Robles, y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quienes han dirigido sendas preguntas a Rajoy con un mismo objetivo: pedir su dimisión tras la sentencia del caso Gürtel conocida la pasada semana.



Y todo esto sucedió en un día en que Ciudadanos afirmó que su grupo apoyaría la moción de censura socialista si presentara a un candidato "independiente" cercana al PSOE como Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui o Javier Solana, aunque los socialistas no se han mostrado receptivos a esta idea.