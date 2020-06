El padre de Errejón: "Billy el Niño me gritaba: '¡No me mires!' Y me pegaba cuando no miraba"

La retirada de las distinciones a Billy el Niño han sido una "sorpresa" para José Errejón, padre del diputado de Más País Íñigo Errejón, según ha confesado en visiblemente afectado por la noticia en el programa de Angels Barceló Hoy por hoy, en la Cadena Ser.

Acompañado por su hijo, Errejón padre compartió su experiencia al haber sufrido en primera persona las vejaciones de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño:

"Me fueron a detener a mi casa el 30 de abril. Tuve cara a cara a Billy el Niño. Me gritaba: '¡No me mires! ¡No me mires!' Y me pegaba cuando no estaba mirando".

Errejón se preguntó si estaba restablecida la herida sufrida después de haber sufrido torturas y pasado por la cárcel por defender ideas políticas.

Billy el Niño falleció el pasado 7 de mayo por Covid-19, había sido imputado por delitos de torturas y lesa humanidad en una causa seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, pero murió sin llegar a ser investigado judicialmente.

Este jueves el Congreso aprobó retirarle las medallas aprobando una proposición no de ley del PSOE y Unidas Podemos, pactada con Ciudadanos. Vox se opuso por considerar que la petición era un "absurdo revisionismo histórico" y el PP optó por la abstención, aunque Suárez Illana sí votó en contra.