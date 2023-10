El lucense Xaime da Pena, encargado de la defensa del hombre que increpó a Óscar Puente

El abogado lucense Xaime da Pena, hijo del fallecido abogado Xaime Dapena, está detrás de la defensa de Lucas Burgueño, el hombre que increpó al diputado socialista Óscar Puente y que en las últimas horas fue detenido en Valladolid por allanamiento de morada y coacciones.

Esta mañana, a su salida de los juzgados vallisoletanos, Burgueño atendía a los medios de comunicación: "He pasado la noche en el calabozo porque ahora no tengo piso de alquiler y me venía bien. Quedo en libertad con el cargo de tener que aguantaros a vosotros, que no hacéis más que mentir. Todos. La Sexta, Ferreras, Risto Mejide, toda la basura... Pero bueno, vamos a ir a por vosotros. Uno por uno, cada mentira que digáis. DP Abogados se está encargando de registrarlo todo".

La relación entre Da Pena y Burgueño parece no ser una novedad, pues hace tan solo una semana el abogado lucense compartía en su Instagram un vídeo de ambos haciendo una chanza sobre lo ocurrido en el Ave con Óscar Puente mientras fumaban puros.

Fue en la mañana del pasado 29 de septiembre, cuando el diputado socialista, de raíces sarrianas, se disponía a subirse al Ave de Valladolid a Madrid para la segunda jornada de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo -en la que dio la réplica al líder popular-, cuando Burgueño comenzó a preguntarle con insistencia qué opinaba de Carles Puigdemont, según una la grabación realizada por el propio acusado.

Este hombre, según relataron fuentes del PSOE tras el suceso, al parecer llegó a empujar y a arrinconar a Puente contra uno de los vagones del tren, lo que llevó a los trabajadores de seguridad de la estación a llamar a la Policía Nacional, que tomó testimonio a Puente, a Burgueño y a varios testigos, lo que originó un retraso de unos veinticinco minutos en la salida del Ave.

Xaime da Pena, a la derecha, con el líder de Desokupa Dani Esteve. EFE

No es el primer asunto polémico en el que participa Xaime da Pena. En el mes de julio se encargó también de la valla publicitaria que la plataforma Desokupa desplegó en la madrileña calle de Atocha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se ve su cara, enfrentada a la de Daniel Esteve, dueño de esa empresa de desokupación, con el lema Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa.

En declaraciones a este periódico, aseguraba que "pagué a Desokupa 40.000 euros por la lona, es puro márketing".