El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá este al Congreso a votar la moción de censura que supondrá su relevo por Pedro Sánchez, ya que, según han ratificado a Efe fuentes del Ejecutivo, no va a dimitir pese a conocer que esa iniciativa va a prosperar. Aun así, los rumores no han dejado de sucederse durante la tarde. Algunos medios aseguran que el presidente del Gobierno estaría negociando su dimisión con Ciudadanos y PNV a cambio de situar en la presidencia a Ana Pastor o Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy ha estado presente durante la mañana del jueves en el inicio del debate y ha respondido desde la tribuna del hemiciclo a las intervenciones de Sánchez y del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, encargado de presentar a su candidato. Al término de la sesión matinal, el jefe del Ejecutivo ha comido en un restaurante próximo al Congreso, pero no ha regresado por la tarde a la continuación del debate en la Cámara Baja.

Las fuentes citadas han recordado que es lo mismo que hizo el año pasado en le debate de la fracasada moción de censura que presentó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y han señalado que, al igual que entonces, acudirá este viernes a la sesión plenaria para votar la moción de censura.

DIMISIÓN. La única posibilidad de que no se votara es que Rajoy presentara antes su dimisión, pero desde el Gobierno se garantiza que eso no va a ocurrir y que sólo será relevado cuando la moción se vote en el Congreso y se ratifique que la iniciativa cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. El Ejecutivo subraya que no se ganaría nada con la dimisión porque no hay motivos para ello y se podría interpretar como la asunción de una culpa.

Además, recuerdan que la dimisión supondría el inicio de una ronda de consultas por parte del Rey para proponer un candidato a presidente y que Sánchez podría salir elegido entonces con la mayoría simple del Congreso, cuando para que prospere la moción de censura es necesario una mayoría absoluta.

En consecuencia, reiteran que Rajoy no dimitirá y desmienten los rumores de que haya acudido este jueves al Palacio de la Zarzuela para comunicar al Rey esa supuesta dimisión.