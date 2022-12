El Ejército lleva a la Fiscalía el sorteo de una prostituta entre militares

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación interna a raíz del chat de militares del cuartel de El Bruc de Barcelona en el que presuntamente se sorteaban los servicios de una prostituta. Ha denunciado ya ante la Fiscalía los hechos, que el Gobierno ha censurado por su machismo.

Una información del periódico Ara ha desvelado la existencia de un chat de Whatsapp, del que forman parte cerca de 70 militares del cuartel de El Bruc, en el que se comentó la propuesta de un sargento y un cabo de organizar un sorteo para pasar un rato con una "dama de compañía".

El objetivo de ese sorteo anunciado en el chat, que habría derivado en comentarios machistas y vejatorios hacia la prostituta, era recaudar fondos para las fiestas de la compañía, que se celebran precisamente este jueves, Día de la Inmaculada.

En el grupo de Whatsapp no figuraría ningún sargento, tampoco el que propuso el sorteo, y los mandos de mayor rango que forman parte de él son cabos, aunque el cartel anunciando la polémica rifa, con fotografías de la prostituta en cuestión incluidas, estaba colgado en la cantina del cuartel.

Defensa advierte de que habrá "tolerancia cero"

Fuentes del Ministerio de Defensa han afirmado no tener constancia formal de los hechos, dado que los comentarios sobre el sorteo de la prostituta se publicaron en un chat que no es oficial de la unidad. No obstante, ha llevado a la Fiscalía el contenido del grupo de militares, por si los hechos pudieran constituir delito, y paralelamente ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar las responsabilidades que se correspondan, al entender que puede atentar contra los "valores de la institución".

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anuncia "tolerancia cero" contra las "ofensas o agresiones" a las mujeres. "Quien realice o proponga alguna de estas reprobables conductas deberá responder ante la justicia", añade el mensaje.

"Indignación" en las instituciones ante la "barbaridad"

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tildado de "barbaridad" las informaciones sobre el sorteo de una prostituta en el cuartel de El Bruc. "Me parece algo, si fuera así, absolutamente rechazable y ajeno a lo que debe ser el comportamiento de cualquier persona y más si se es funcionario", ha dicho.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su "indignación" por la información sobre el sorteo de la prostituta y ha exigido al Estado "una investigación urgente" que permita depurar responsabilidades por lo sucedido.

Como "mujer y alcaldesa de una ciudad orgullosamente feminista", Colau ha reclamado un "cambio profundo (a nivel educativo, con formaciones regulares y con reglamentos actualizados) para que ese tipo de actitudes no tengan cabida en ninguna institución pública, ya que lo mínimo exigible es que se respeten los valores democráticos que nos han de representar a todos y todas".

En la misma línea, la consellera de Igualdad y Feminismos, Tania Verge, ha considerado que el Ejército está "obligado a investigar y sancionar" la conducta de los militares, pero también ha exigido "mucha más formación en igualdad" dentro de las Fuerzas Armadas.

Para Verge, el "trato vejatorio" que muestra el sorteo de una mujer entre militares "no es ajeno a la cultura patriarcal de los ejércitos", sino "parte inherente" de su cultura organizativa, lo que explica, a su entender, que "solo de forma reciente" el Ejército haya adoptado protocolos contra el acoso y las violencias sexuales.