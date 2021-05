La ejecutiva de Podemos pilotará el partido hasta Vistalegre IV

La ejecutiva de Podemos asumirá las riendas de la formación morada ante la decisión de su hasta ahora líder, Pablo Iglesias, de dejar la política tras las elecciones madrileñas y será el órgano encargado de convocar la nueva asamblea ciudadana que elija al nuevo secretario general. Además, el modelo de bicefalia cobra fuerza en el seno de Unidas Podemos, dado que el partido morado tiene que elegir a un líder que tenga un mínimo de seis meses de militancia y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, no es afiliada.

Según han explicado fuentes de la formación morada, será ese órgano de dirección, compuesto por una veintena de dirigentes, el que pilote el partido en esta transición. Aparte, han recalcado que este mismo miércoles ha habido una breve reunión del consejo de coordinación para profundizar el análisis político de las elecciones de Madrid.

Dentro de este núcleo duro de dirección están las ministras Irene Montero e Ione Belarra, el secretario de Organización Alberto Rodríguez, el portavoz parlamentario Pablo Echenique, los coportavoces estatales Isa Serra y Rafa Mayoral, los secretarios de Estado Nacho Álvarez o Noelia Vera y la diputada Sofía Castañón, entre otros.

Su principal función será convocar la nueva asamblea ciudadana, lo que supondría un Vistalegre IV, dado que, según los estatutos, la convocatoria corre a cargo del secretario general o la ejecutiva. Por tanto y en ausencia de Iglesias será este órgano el que asumirá el mando del partido en esta transición desde que se convoque la asamblea ciudadana y hasta que sea elegido el nuevo líder, junto a su nueva ejecutiva.

BICEFALIA. Varias fuentes en Podemos han aclarado que una cosa es el liderazgo del partido y otra la confluencia con Unidas Podemos, espacio político en el que también están vinculados Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia en Común. Por tanto, lo presumible es que se produzca una suerte de bicefalia al aclarar que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no puede ser elegida como líder de la formación morada por no ser afiliada al partido. Actualmente milita solo en el PCE.

Esa vía ya había sido apuntada por Iglesias, pues detalló que, pese a dar el salto a la política madrileña y dejar el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Gobierno en la mano de Díaz, seguía ostentando hasta este martes su función de secretario general.

Los estatutos establecen que para optar a la secretaría general de Podemos se requiere, como mínimo, una militancia de seis meses. Por tanto, el liderazgo de Díaz se enmarca en el seno de Unidas Podemos, que tendrá como adjuntos a los máximos responsables de las organizaciones que componen este espacio político.

En la rueda de prensa celebrada este martes para analizar los resultados de las elecciones autonómicas, tras una reunión con su ejecutiva, Iglesias apuntó que aunque ya no esté en las instituciones "seguirá comprometido con su país" y que "no será tapón" para una renovación de liderazgos.

Además, desde el 15 de septiembre manifestó su propuesta de que Díaz fuera la candidata a las próximas elecciones generales y aludió también a que en el seno de la formación morada pensaba que había que dar paso a nuevos liderazgos femeninos.

Cargos de Podemos comprenden la salida de Iglesias

Varios líderes y excargos autonómicos de Podemos han defendido este miércoles la retirada de la política de Pablo Iglesias y han señalado que es "entendible" y que el propio Iglesias era consciente de que su ciclo político estaba llegando al "final" porque su liderazgo no era el que más "puede aportar".



Así lo ha expresado este miércoles el exsecretario general de Podemos Euskadi Roberto Uriarte, quien ha apoyado la decisión de Iglesias al entender que "su liderazgo no es el que más puede aportar" a la consolidación del espacio político de Unidas Podemos y al no desear que "la satanización" de su figura pueda perjudicar la labor de la persona que le va a suceder en el liderazgo.



En la misma línea ha explicado la salida el exsecretario general de Podem Cataluña Xavier Domènech, quien ha asegurado que esperaba su dimisión porque Iglesias "hacía meses que tenía claro que su ciclo político estaba llegando al final", aunque le impactó igualmente conocer la noticia, y ha pronosticado que "en el horizonte puede tener la idea de irse durante un tiempo, para poderse oxigenar, personal y políticamente".



La coordinadora de Podemos en la Comunitat Valenciana Pilar Lima también ha entendido la retirada de Iglesias, que ha calificado de "totalmente comprensible" tras el resultado en Madrid y el "insostenible acoso mediático y político".



En Castilla y León, el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que el ejemplo de Iglesias será un "faro" que "alumbrará generaciones" y le ha dado las gracias por su "generosidad, compañerismo, valentía, coraje, inteligencia, honestidad, audacia" y por "ser tan buena persona".



También lo ha elogiado el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, al señalar que la marcha de Iglesias "refleja aún más su compromiso con un proyecto colectivo que debe aspirar a liderar gobiernos y cambiar las condiciones de vida de la ciudadanía".