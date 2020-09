La intervención con la que Valencia defendió este jueves su candidatura a Capital Europea de la Innovación ha dado que hablar bastante más de lo previsto, a pesar de que finalmente la elegida haya sido Lovaina (Bélgica). El motivo es que la comparecencia telemática del concejal valenciano de innovación, Carlos Galiana, en el acto en el que se resolvió la distinción europea se realizó en lo que vendría a ser un playback.

En un acto desarrollado en inglés, la imagen que apareció fue la suya y él simuló que hablaba, pero la voz que se escuchaba era en realidad la de otra persona. Todo facilitado por la mascarilla, que tapaba la boca del edil, según reveló El Español.

Descubierto el truco, la intervención de Galiana ha tenido una repercusión en las redes mayor de la prevista inicialmente.

No dejéis de verlo.



Es un concejal de Compromís.



Como no sabe inglés, se deja la mascarilla puesta y mueve carita y manos mientras otro habla por él.



Si Jose Luis Moreno le ve, le ficha como muñeco.



Con todos ustedes, Monchito Galiana.



Ha nacido una estrella. pic.twitter.com/LVky0RBUMe — Toni Cantó (@Tonicanto1) September 24, 2020

El Ayuntamiento de Valencia explicó a El Español que el alcalde, Joan Roibó, no pudo intervenir en el evento debido a un pleno, y que se optó por esta solución porque se entendió el dominio de Galiana del inglés no era suficiente para un acto de este tipo. Si no apareció el traductor en pantalla fue, según apuntan, porque solo debía aparecer una persona.