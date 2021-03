Echenique: "¿A qué partidos pensáis que votan los maltratadores y los abusadores?"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha denunciado este miércoles la "obsesión y violencia de las ultraderechas políticas y mediáticas con las mujeres" de su espacio político, y ha subrayado que es "machismo rancio pero también es estrategia electoral". "¿O a qué partidos pensáis que votan los maltratadores de mujeres, los abusadores sexuales y los incels?", apunta en su cuenta de Twitter.

Horas más tarde ha publicado otro mensaje matizando parcialmente sus palabras, al admitir que no se había explicado "del todo bien". "Obviamente, me refería a qué partidos votan mayoritariamente. Es obvio que el machismo es transversal a la sociedad porque es estructural, como también es obvio que hay partidos que buscan el voto machista y maltratador activamente".

No me he explicado del todo bien en este tuit. Obviamente, me refería a qué partidos votan *mayoritariamente*. Es obvio que el machismo es transversal a la sociedad porque es estructural. Como también es obvio que hay partidos que buscan el voto machista y maltratador activamente https://t.co/NPSQVZJNMa