"La dureza y la vileza de la política es mucho peor de lo que yo me había imaginado"

NO SE ESCONDÍA cuando estaba en la política activa como para hacerlo ahora. Responde a todo y dice que la demostración de que se pueden cambiar las cosas es Podemos y «las campañas que nos montaron. No van contra Izquierda Unida o contra Más País, van contra nosotros porque perciben que nosotros sí podemos hacerles daño», dice refiriéndose siempre "a los grandes poderes" y a "los grandes intereses".

Desde que dejó la política activa pasaron muchísimas cosas. Su partido, Podemos, vivió una fragmentación, ¿cómo lo vive usted?

Creo que hay que recuperar todo lo que significa Podemos en su concepción. Una de las enseñanzas claras es lo que ocurrió en Andalucía, donde casi se le exigió a Podemos que no presentara a su candidato, que era el único que se había presentado en las primarias, que no apareciera en la candidatura el nombre de Podemos, que Podemos no participara en la candidatura electoral y finalmente no se le permitió incluso ni siquiera entrar en el registro, y el resultado fue mayoría absoluta de Moreno Bonilla del PP con un resultado patético para Adelante Andalucía. De eso que se leyó como un error nuestro se puede concluir que Podemos es una marca que representa cosas muy positivas para este país. La marca Podemos es la que ha logrado el bloque de coalición, la que ha roto el mantra de que no podía entrar ninguna fuerza política a la izquierda del PSOE en el Gobierno, la que ha conseguido la subida del salario mínimo, los Ertes, permitió que Yolanda Díaz fuera vicepresidenta y ministra de Trabajo porque su propio partido no quería que ella estuviera. Por tanto Podemos es la fuerza política que ha cambiado este país y no debe desaparecer.

Tras su paso por la política activa, si se mira a usted mismo antes de que se formase Podemos, ¿es como pensaba y como la enseñaba en la facultad?

Estos nueve años de Podemos fueron un máster donde uno pensaba que entraba en una academia de pensamiento y en realidad entraba en una academia militar. En ella la dureza y la vileza de la política era más ruda de lo que yo había imaginado como profesor. Yo he conocido la política latinoamericana, que es muy dura porque allí asesinan al disidente, pero nunca pensé que en el ámbito español íbamos a ver una policía política inventándose pruebas contra Podemos, a jueces prevaricando para atacar a la gente de Podemos, este cierre brutal en los medios de comunicación presionando como lo han hecho. Nunca hubiera imaginado que iban a perseguirnos hasta las puertas de nuestras casas sin que la Policía hiciera nada. Nos han perseguido en nuestros lugares de trabajo, nos han intentado matar civilmente y la verdad es que eso deja un poso muy amargo de experiencia, pero lo vivo como un aprendizaje que me hace mejor profesor y por fortuna no me hace peor persona. Hace muchos años, en 2014, a la salida de una ejecutiva, cuando ya habían empezado los ataques brutales contra nosotros, me dijo Pablo Iglesias: "Juanqui, de esta vamos a salir mejores profesores pero no sé si peores personas". Bueno... Yo puedo afirmar que no he dejado que me conviertan en peor persona. Y si soy mejor profesor, pues algo de ganancia hay.

¿Existen ahora dos gobiernos?

Si siempre hemos dicho que había dos almas en el PSOE: una liberal y una socialista, es prácticamente imposible que no reconozcamos que hay dos almas en el Gobierno. De hecho, el alma socialista del Gobierno se acerca a lo que es Unidas Podemos y el ala liberal del PSOE se acerca al Partido Popular. Todos recordamos que hubo una petición de Felipe González, de Lambán, de Page, para hacer una gran coalición para que no entrase Unidas Podemos en el Gobierno y esa condición del PSOE desde que recuperamos la democracia de ser una de las dos patas de un bipartidismo conservador, monárquico, moviéndose conjuntamente a la hora de saltarse el estado de derecho por ejemplo en algunas luchas políticas, pues es normal que una fuerza como Podemos que vino con una agenda política de transformación, encontrase frenos en el PSOE. Lo curioso es que las medallas que Pedro Sánchez se pone, son casi todas medidas impulsadas por Podemos a las que inicialmente el PSOE ha dicho que no. Y eso es así porque el diagnóstico de Podemos es correcto. Tiene un buen diagnóstico de cuáles son los problemas del modelo liberal actual y de cuáles son las soluciones a adoptar.

Ahí entra la figura de Yolanda Díaz como cabeza visible de muchas de esas medidas de las que habla.

Creo que ella no podía haber hecho nada sin Podemos, que fue quien la puso ahí, y por tanto a Podemos como partido fundamental en la historia de este país le corresponde un espacio muy importante en la construcción de lo que se forme a la izquierda del PSOE, algo que si no se hace estamos condenados a fragmentarnos y fragmentados no vamos a ningún lado.

¿Cómo explica esta situación en la que cada vez más gente parece ser o reconocerse como seguidores de ultraderecha?

Hay una cosa que el PSOE no ha entendido: la vacuna contra la extrema derecha es dejar de crear ciudadanos enfadados porque tienen un trabajo precario, porque no llegan a fin de mes, porque no tienen perspectivas laborales, porque no pueden pagar una guardería, porque no tienen posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar. La idea es evitar que ciudadanos agraviados voten a la extrema derecha porque piensan que es la única solución que les queda. Yolanda Díaz: "Hay que hacer un esfuerzo de unidad a la izquierda del PSOE y es ella quien debe dar el paso"

El análisis de la situación de Yolanda Díaz

¿Qué opina de su papel político?

La elección de Yolanda fue una decisión de Pablo Iglesias al dejar de ser secretario general y deja una situación anómala en que ella asume coordinar el espacio de Unidas Podemos pero no se siente concernida con el partido.

¿Deben unirse Sumar y Podemos?

Hay que hacer un esfuerzo de unidad y ella debe dar el paso. Nos falta información porque se está demorando demasiado en decir si se presenta, cómo, si monta su partido o no... Esos silencios generaron algunos cortocircuitos. Parece que incluso se desliza desde su entorno que Podemos tiene que desaparecer. ¿El partido que más hizo por la izquierda nunca en España? Y lo dicen sectores que vienen de Podemos y parecen buscar en Yolanda una venganza.