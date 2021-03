La Asamblea de Madrid acepta su disolución pero la Mesa recurre el decreto

El terremoto político que sacudió este miércoles a España sigue coleando este jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que confía en que no prosperen las mociones de censura de Más Madrid y PSOE, aseguró que le gustaría gobernar como lo hace Alberto Núñez Feijóo en Galicia, "con mayoría absoluta". Mientras, el PSOE se centra en las negociaciones para desbancar en Madrid y Castilla y León al PP, como ya lo hiciera de Moncloa con las mociones de censura a Mariano Rajoy, y se abren las quinielas sobre quién será su candidato en Madrid, una carrera en la que Margarita Robles parte con ventaja.

DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA. La Asamblea de Madrid ha quedado ya disuelta tras analizar la Mesa de la Diputación Permanente el decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, estas mismas fuentes han asegurado que la Mesa recurrirá esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y que presentarán medidas cautelarísimas contra la disolución. El Tribunal tendrá 48 horas para decidir, sin escuchar a las partes.

Según indican, la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) conlleva la disolución y lo que hará la Mesa es "presentar un recurso sobre esa publicación ya que se realiza una vez conocida la tramitación de una moción de censura".



Así, el máximo órgano parlamentario ha acordado recurrir al TSJM el decreto de convocatoria electoral, al entender que hay dos mociones de censura en trámite. Toda la actividad parlamentaria, incluidas las mociones, queda suspendida y los acuerdos decaen, quedando a la espera de la decisión del TSJM, han informado otras fuentes parlamentarias a Europa Press.

NEGOCIACIONES DEL PSOE. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pilota las negociaciones que ha emprendido su partido con Ciudadanos para tratar de desbancar al PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León, donde los socialistas han presentado sendas mociones de censura que esperan que salgan adelante, sobre todo en el primer caso, según informan a Europa Press fuentes socialistas.

El jefe del Ejecutivo se ha reunido el miércoles durante casi tres horas con sus más estrechos colaboradores del partido en la sede socialista de la calle Ferraz para abordar el terremoto político que se ha desencadenado en España tras romper Ciudadanos con el PP en Murcia, al presentar una moción de censura junto al PSOE contra el presidente popular Fernando López Miras.

Margarita Robles y Reyes Maroto, posibles candidatas del PSOE en la Comunidad de Madrid

El viraje de Ciudadanos en esta comunidad, tras unas negociaciones en las que El Mundo asegura que estuvo muy implicado el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, pronto ha tenido consecuencias más allá de Murcia y, a las pocas horas de registrarse la moción, la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que iba a convocar elecciones anticipadas para evitar una moción de censura contra su gobierno, que también compartía, hasta ahora, con Ciudadanos.

¿CANDIDATA ROBLES? A pesar de este posible litigio, en el PSOE creen que su moción de censura contra Ayuso, con su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato, tiene muchas posibilidades de salir adelante, ya que Ciudadanos ya ha roto con el PP en esta comunidad. De hecho, la presidenta madrileña ha cesado a su vicepresidente y dirigente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y al resto de consejeros del partido naranja tras conocerse la moción de censura de Murcia.

Por tanto, el objetivo para el PSOE ahora es lograr amarrar el apoyo de Ciudadanos a su moción de censura, algo que ven factible y para lo que se ha volcado ya todo el partido, empezando por el líder socialista y presidente del Gobierno.

Además, unas posibles elecciones anticipadas en Madrid, que Ayuso quiere convocar para el 4 de mayo, pillarían al PSOE sin candidato, ya que todos en el partido dan por hecho la marcha de Gabilondo para asumir el Defensor del Pueblo.

Para ocupar el primer puesto de esa hipotética candidatura suenan ya varios nombres, tanto entre la militancia socialista como entre miembros de la dirección, pero sobre todo el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Varios dirigentes socialistas reconocen a Europa Press que sería una buena opción para disputarle a Ayuso la Presidencia de la comunidad, aunque también señalan más opciones, como la ministra de Industria, Reyes Maroto.

"ARRIMADAS, UN SATÉLITE DEL PSOE". El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este jueves que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha convertido en un "satélite más" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha recalcado que los hechos han "constatado" que su palabra "no vale absolutamente nada" y que ha "traicionado" a sus afiliados.

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves que ha roto con Cs para evitar que la izquierda entre "por la puerta de atrás" en la región, después de su exsocio, Ignacio Aguado, se reuniera con el PSOE "por la espalda", y ha dicho que le gustaría gobernar la Comunidad de Madrid en solitario como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso no descarta seguir contando con exconsejeros de Ciudadanos y cita a a la lucense Marta Rivera de la Cruz

"No me cabe la menor duda de que venían a Madrid", ha declarado Ayuso en una entrevista con EsRadio, donde ha avanzado que no hará "grandes cambios" ni en su Gobierno ni en su lista electoral y si tiene "posibilidad" contará con alguno de sus exconsejeros de la formación naranja, como la exresponsable de Cultura y Turismo, la lucense Marta Rivera de la Cruz.

Ayuso, que se mostró convencida de que las mociones de Más Madrid y PSOE no prosperarán, a ha dicho que "la maquinaria" de la Moncloa buscaba "derrocar" su Gobierno "por la puerta de atrás" y ha asegurado haber vivido situaciones "inenarrables" con Cs, cuando Aguado "se ponía de parte" de Moncloa "por la espalda", en cuestiones como las restricciones en hostelería o los cierres perimetrales.

"COHESIÓN" EN CASTILLA Y LEÓN. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha afirmado este jueves que "la estabilidad y cohesión" de su gobierno "está garantizado" por un gabinete "unido", lo que ha compartido el vicepresidente regional, Francisco Igea (Cs), en una comparecencia conjunta con la que han replicado a la moción de censura presentada este miércoles por el PSOE.



Ambos han coincidido en que entre el PP y Cs existe "la mejor de las sintonías" en Castilla y León, en palabras de Mañueco, quien ha defendido la "estabilidad" que ofrece este acuerdo hasta el final de la legislatura.