Directo | Un CUARTO sonríe a Lugo, Lourenzá y Xermade

11.32 Sale el TERCER PREMIO. Es el 19.517, premiado con 500.000 euros.

11.11 El número 91.179 ha sido agraciado con el SEGUNDO DE LOS DOS CUARTOS, dotados con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo), en el Sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este martes en Madrid.



Ha salido a las 11:11, al cumplirse dos horas de sorteo.



En Galicia ha tocado en A Illa, Caldas, Zapateira (A Coruña), Vigo y O Porriño

11.10 Poco después de las 11.10 horas salió el TERCER QUINTO premio del día, el 26.711, que está dotado con 60.000 euros a la serie. O lo que es lo mismo, 6.000 euros por décimo y 300 euros por euros jugado.

El premio fue muy repartido (Murcia, Madrid, Valladolid, Barcelona, Peñíscola, San Sebastián, León, Málaga y Cantabria) y dejó un pellizco en Baiona (Pontevedra).

Fue vendido en la administración de Lotería número 2 de la localidad pontevedresa, situada en la calle Carabela La Pinta, 22.

10.59: El primer de los CUARTOS PREMIOS en salir es el 42833. Está dotado con 200.000 euros a la serie y se ha vendido en varios puntos de la provincia: Lugo (Santo Domingo, 3), Lourenzá (plaza Linares Rivas), Xermade (Roupar s/n).



En el resto de Galicia, también se ha vendido en: Gondomar (Elduayen), Tui, (av. de Portugal), Meis (Vilanoviña, 10), Riós (Crta. de Riós-As Pedreiras), Ferrol (Galiano, 22), Santiago (Rúa do Vilar, 85; AERP Lavacolla), A Coruña (Carrefour-Alfonso Molina; Capitán Juan Varela, 6), Lourenza, A Illa de Arousa (Travesía Cruceiro), Malpica de Bergantiños (Patria Galega, 15), Vigo (Corte Inglés, Gran Vía), Bueu (E. Vicenti, 24), O Porriño Ramón González, 7),

10.48: Sale el SEGUNDO PREMIO. Dotado con 1.200.000 a la serie, es el 72119. Se va para Basauri.

10.36: "Llevamos 18 en ocho años", dice el vendedor de O Porriño que repartió un quinto. [Sigue leyendo...]

10.32: Mientras no salen más premios, les recomendamos ver nuestra galería con los atuendos más llamativos que se están viendo en el Teatro Real.

10.04: SEGUNDO QUINTO premio, dotado con 60.000 euros a la serie. Es el 70.316. Se ha ido hasta Barcelona, León, Madrid Murcia y Valencia.

09.49: Las medidas anticovid se notan en el Teatro Real de Madrid, como pueden ver en este vídeo.

As restricións sanitarias no Teatro Real de Madrid limitan a ocupación á metade e inclúen máis dunha ducia de persoal de seguridade controlando que o público non se mova das butacas. #LoteriaNavidad2021 #LoteriadeNavidad pic.twitter.com/YbltFwQqNg