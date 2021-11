Directo | Empeora la calidad del aire al aumentar la emisión de ceniza del volcán

La calidad del aire en el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma) ha pasado a ser entre las 8 y las 9 de este martes "extremadamente desfavorable", al elevarse la presencia de partículas inferiores a 10 micras (PM10) hasta los 276 microgramos por metro cúbico de aire.

Según datos del Gobierno de Canarias, entre las 00.00 y las 8.00 horas la presencia de partículas PM10 no había superado los 94 microgramos por metro cúbico de aire, pero entre las 8 y las 9 horas se ha elevado hasta las 276.

La calidad del aire se califica por la presencia de partículas PM10. Si es menor a 20 microgramos por metro cúbico, es buena; si hay entre 21 y 40, razonablemente buena; regular si hay entre 41 y 50, y desfavorable si la concentración es mayor a 50 microgramos por metro cúbico y hasta 100.

Pasa a ser muy desfavorable si hay entre 101 y 150 y a extremadamente desfavorable cuando hay entre 151 y 1.200 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico de aire.

Los 42 movimientos sísmicos que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante las primeras horas de este martes se han producido a profundidades de entre 10 y 37 kilómetros.

Imágenes termográficas de la boca principal y las coladas de lava, tomadas en el vuelo científico realizado ayer en helicóptero / Thermographic images of the main vent and the lava flows, taken in the yesterday's scientific flight by helicopter (@guardiacivil) pic.twitter.com/ukky4WYcRh