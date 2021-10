Directo | La nueva boca del volcán de La Palma emite cenizas y piroclastos

La superficie afectada por la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja, a sólo tres días de cumplir un mes desde que entró en erupción, alcanzó hasta el viernes las 736,9 hectáreas, lo que supone 4,4 más respecto a la medición anterior.

Según los últimos datos emitidos por el programa satelital Copernicus de la Unión Europea, registrados a las 13.10 horas del viernes, 1.826 construcciones/edificaciones habrían sido destruidas, 9 más.

EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 2️⃣2⃣nd updated product for #LaPalma🇪🇸#CumbreVieja eruption using an optical image acquired on 15 October at 12:10 UTC



▶️Extent of the🌋lava flow: 736.9 ha (+4.4 ha in 9h)

▶️1,826 destroyed buildings🏠detected (+9) pic.twitter.com/ley3WYcC5K