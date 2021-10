Las autoridades han ordenado la evacuación de diversas zonas de Los Llanos de Aridane ante la previsión de avance de la colada de lava que discurre más al noroeste, y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado.

Las autoridades han decidido activar el plan en situación de emergencia, con nivel 2, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).

Más imágenes de la erupción esta tarde a las 18.15 (hora canaria) desde la carretera de San Nicolás / More footage of the eruption this afternoon at 6.15 p.m. (Canarian time) from San Nicolás road #lapalma pic.twitter.com/qp4xgKxZiP

La evacuación afecta a la zona comprendida entre Camino de Cruz Chica en el cruce con Camino Nicolás Brito País y de este punto hasta el cruce con la LP-213 (las Martelas – Casa Kiko), y descendiendo hasta el cruce con la carretera general de Los Llanos de Aridane a Puerto Naos.

Se incluyen las calles Camino los Breñuscos, Camino del Monte hasta el número 21 (incluido), Camino las Casitas y Camino los Barretos.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha propuesto este martes el nombre de Tajogaite para el nuevo volcán en erupción en La Palma, debido al legado aborigen y el lugar en el que se inició el proceso eruptivo.

No obstante, Involcan ha precisado en sus redes sociales que la última palabra sobre la denominación de la actual erupción, que aún no tiene nombre, corresponde a los palmeros y palmeras.

Involcan ha hecho esta propuesta en relación con la conmemoración este 12 de octubre del décimo aniversario de la erupción de Tagoro (2011-2012), el volcán submarino de El Hierro y una de las 17 erupciones históricas de Canarias.

"Somos conscientes de que para algunos la erupción submarina de El Hierro empezó el 10 de octubre de 2011, pero una fuerte y clara decoloración del agua de mar detectada el 12 de octubre fue la observación más clara del inicio de esta erupción submarina como consecuencia de una fuerte interacción entre los gases volcánicos ácidos y el agua del mar de naturaleza alcalina, responsable de generar una paleta de colores en el mar sin parangón", afirma.

La erupción de Tagoro (2011-2012) tuvo una duración de 145 días, la segunda de mayor duración de las erupciones históricas de Canarias, y el volumen total de material arrojado por esta erupción submarina ascendió a 329 millones de metros cúbicos.

Algunas personas preguntan a los vulcanólogos "por qué celebrar la efemérides de una erupción volcánica ocurrida en Canarias", pues muchas personas asocian la actividad volcánica como fuente destrucción.

La respuesta de Involcan es bien sencilla, apunta, y es que gracias a la actividad magmática existente en este punto del planeta y a la innumerable cantidad de erupciones ocurridas en estas islas a lo largo de millones de años, se ha podido construir Canarias.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas horas 64 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica de Cumbre Vieja, 6 de ellos sentidos por la población, y el de mayor magnitud es uno de 4,1 mbLg a 37 kilómetros de profundidad.

De los terremotos localizados en este periodo, 4 se encuentran a profundidades superiores a los 30 kilómetros y el resto de los hipocentros están localizados a menor profundidad, en el entorno de los 12 kilómetros, informa el IGN en un comunicado.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 1️⃣8⃣th updated product for #LaPalma🇪🇸#CumbreVieja eruption using an optical image acquired on 10 October at 11:50 UTC



▶️Extent of the🌋lava flow: 570 ha (+73 ha in 48h)

▶️1,323 destroyed buildings🏠detected (+337) pic.twitter.com/dCMuqkbzQU