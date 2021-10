Directo | La lava ocupa ya 700 campos de fútbol en La Palma

El nuevo volcán surgido hace tres semanas en Cumbre Vieja ha arrasado ya una superficie de 525 hectáreas —el equivalente a setecientos campos de fútbol— y la anchura máxima de su colada alcanza los 1.520 metros, en un fenómeno eruptivo explosivo que provocó una noche dura del sábado al domingo de ruidos e incomodidad permanente para los vecinos de Aridane.

El volcán, que ya ha destruido más de 1.186 edificaciones, pasó por una fase con explosiones "altamente ruidosas, energéticas y sostenidas", que provocaron "vibración de suelo, vehículos y cristales" en un radio de hasta 6 kilómetros desde el cono.

El nuevo río de lava que se liberó el pasado sábado por la tarde al derrumbarse el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, transporta consigo, flotando, bloques de roca del tamaño de un edificio de tres pisos, advierte el Instituto Geológico y Minero de España (Igme).

El Igme publicó un vídeo grabado sobre el terreno por sus científicos en La Palma muy cerca de la nueva colada, en el que se aprecia la fuerza con la que desciende y el tamaño de los bloques que arrastra, "equivalente a una casa de tras plantas".

La profesora titular de Geografía Física en la Universidad de La Laguna Carmen Romero aseguró que en cuanto vieron la primera columna eruptiva del nuevo volcán de La Palma ya sabían que no iba a ser bueno, pero ha sido peor de lo previsto. Carmen Romero, especializada en erupciones históricas de Canarias, indicó que al principio pensaba que este volcán, que entró en erupción el pasado 19 de septiembre en el sistema de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, tendría menos material para expulsar, pero "ahí sigue".

