Directo | Un nuevo foco de emisión se abre en el volcán de La Palma

UN NUEVO FOCO DE EMISIÓN

Un nuevo foco de emisión se ha abierto este sábado por la mañana en el volcán de La Palma, Según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en su cuenta de Twitter.

El foco de emisión se localiza más al oeste del foco principal, precisa el organismo científico, dependiente del Cabildo de Tenerife. Este foco se suma a las dos nuevas bocas eruptivas que se abrieron el viernes, que obligaron a evacuar a los vecinos que aún permanecían en tres de las zonas más amenazadas.

Se ha abierto un nuevo foco de emisión más al oeste del foco principal / A new emission vent has opened at the west of the principal one pic.twitter.com/TnQHzvHI1T — INVOLCAN (@involcan) September 25, 2021

LA NUEVA COLADA AVANZA POR ENCIMA DE LA ANTERIOR

La nueva colada de lava del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) está discurriendo por encima de la que salió en los últimos días, siendo más fluida y más rápida que las primeras coladas de la erupción.



En este sentido, se ha producido un pequeño avance hacia el sur, en concreto hacia las proximidades de un cementerio, "y esa colada va más deprisa que las iniciales". "Aparentemente es una lava más fluida y los científicos están analizando sus características".



Así lo ha indicado este sábado el consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que agregó que, aunque todo se puede mejorar, tras seis días de erupción se puede decir que el dispositivo de protección civil está funcionando de un modo correcto.

MEJOR LAS DONACIONES ECONÓMICAS

El Cabildo de La Palma ha agradecido las muestras de solidaridad llegadas a la isla desde todas las partes del mundo y ha informado de que, una vez cubiertas las necesidades básicas de los afectados, la manera más eficaz de ayudar son las donaciones económicas, ya que permitirán atender demandas concretas, como la emergencia habitacional.



Por ello, la Corporación Insular ha explicado en un comunicado que ha habilitado una serie de vías de ayuda que están disponibles en su página web y redes sociales.



Las donaciones pueden realizarse a través de la pestaña Donación de Bizum, utilizando el código 03747. Es importante actualizar la aplicación de la entidad bancaria.



Mientras, otra opción es hacerlo a través de la cuenta ES47 2100 9169 0122 0017 9456 indicando en el asunto Donación volcán. En el caso de las donaciones internacionales se debe utilizar el BIC / Código SWIFT: CAIXESBBXXX. Pueden dejar constancia de la ayuda registrando el NIF o DNI, razón social o nombre y apellidos.



UNA FASE EXPLOSIVA SIN PRECEDENTES

El comité científico del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) recomendó evacuar Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo al temer que el cono del volcán se desmoronase en medio de un episodio explosivo sin precedentes desde que comenzó la erupción.

UNOS 6.000 EVACUADOS

Las personas evacuadas por la erupción del volcán de La Palma son alrededor de 6.000, tras los desalojos del viernes de lo núcleos de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo, unas 160 personas que se suman a los que ya habían abandonado sus hogares desde que el domingo empezó la crisis volcánica, según el recuento del Departamento de Seguridad Nacional.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋



The eruption in #LaPalma continues and so do the emissions of #SO2 into the atmosphere



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for today 25 Sept at 15:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1gTo7HCvR0 — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 25, 2021

Estos nuevos desalojos se produjeron en la tarde del viernes, después de que la erupción en el volcán Cumbre Vieja entrara en fases más explosivas, con una mayor frecuencia de las explosiones y con dos nuevas bocas eruptivas en el flanco activo del cono. Se mantienen tres coladas de lava activas y la principal, al norte tiene una altura de frente máxima de 12 metros.

La colada secundaria tiene un frente de altura máxima de 10 metros y la tercera colada, que surgió el viernes como consecuencia de las nuevas bocas eruptivas, discurre por el sur, sobre la anterior. La lava fluye en dirección este-oeste, presenta una longitud de 3.800 metros y se encuentra a 2.100 metros de la costa.

La sismicidad continua en bajos niveles y es posible que las ondas de presión asociadas a esta actividad explosiva puedan generar daños en un radio de 3 kilómetros, indica el Departamento de Seguridad Nacional.

La columna de gases alcanza hasta los 5.000 metros de altura según el Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) de Toulouse y se constata llegada de cenizas finas a La Gomera.

LOS 160 VECINOS DESALOJADOS NO PUEDEN VOLVER

Los 160 vecinos que fueron desalojados durante la jornada de este viernes de manera preventiva por el aumento de la explosividad del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) no podrán volver a las zonas afectada para recoger pertenencias hasta la valoración del comité científico, según ha informado el Cabildo.



En este sentido, el proceso eruptivo obligó el viernes a poner en marcha la evacuación diseñada por el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) para los núcleos de Tajuya, Tacande de Abajo y la zona hasta ahora no evacuada de Tacande de Arriba, en el término municipal de Los Llanos de Aridane.

La medida de protección civil se adoptó ante el riesgo existente, según los científicos, de que los materiales emitidos podían alcanzar una mayor distancia y producirse fenómenos como llegadas de cenizas y material volcánico de alta temperatura más allá de la zona establecida como zona de exclusión, además de sentir vibraciones y detonaciones.

Asimismo, las 160 personas han pasado la noche, en su mayoría, en casas de familiares o amigos por decisión propia, 12 en el hotel Teneguía Princess, en Fuencaliente, y otras 10 con problemas de movilidad que serán acogidas en el Acuartelamiento. Por su parte, en total, desde que se inició la erupción el pasado domingo, se estima que han sido evacuadas cerca de 6.000 personas.

VUELOS AFECTADOS

La aerolínea Binter ha reanudado su programación de vuelos con la isla de La Gomera y con los aeropuertos de Tenerife Norte y de Tenerife Sur debido a la mejoría de las condiciones de vuelo por el comportamiento reciente de la nube de cenizas. Según ha informado la compañía en un comunicado, en estos momentos está previsto operar todas las rutas salvo los vuelos con origen o destino La Palma.

En esta isla, las operaciones con el aeropuerto palmero permanecen paradas y Binter está pendiente de la evolución meteorológica derivada de las cenizas del volcán.



La compañía ha procedido a reactivar la operativa de estos aeropuertos, una vez se cumplen las condiciones para realizar los vuelos con seguridad.

420 EDIFICACIONES AFECTADAS

Estas son las últimas mediciones del sistema de observación europeo Copernicus: la lava cubre 190,7 hectáreas y ha destruido a su paso 420 edificaciones y 15,2 kilómetros de carreteras, lo que supone que en solo dieciocho horas el magma ocupa 10,6 hectáreas más de terreno y ha devastado 30 inmuebles.



Estas cifras irán en aumento con toda probabilidad, dado que las estimaciones de Copernicus se basan en mediciones de la víspera.