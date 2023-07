Directo | Último debate electoral en RTVE con Sánchez, Díaz y Abascal, y sin el atril del PP

"Dejen de reírse de nosotras"

Yolanda Díaz ha mostrado una fotografía de dos diputados de Vox "riéndose" en un minuto de silencio por una mujer asesinada. "Deje de reírse de nosotras y de jugar electoralmente con las mujeres. ¿Sabe por qué nos matan? Porque somos mujeres y ustedes niegan la violencia machista. Desde 2003 han sido asesinadas 1.212 mujeres".

Abascal, contra le ley trans: "Si un hombre se declara del sexo femenino y pega a una mujer no es percibido como violencia, puede entrar en un vestuarios femeninos o puede ocupar una plaza pública reservada para mujeres". "¿Qué es una mujer para ustedes?", ha terminado preguntando a sus rivales políticos. "¿Y para usted?", contestó Yolanda Díaz. Finalmente ninguno de ellos ha contestado a la pregunta.

Sánchez pone el foco en la media de 500 denuncias diarias por violencia de género, muchas de ellas "falsas" según Abascal. El presidente del Gobierno lamenta que la derecha de España "niega la violencia machista".

Políticas sociales

Los candidatos a la presidencia, Santiago Abascal (Vox); Yolanda Dí­az (Sumar), y Pedro Sánchez (PSOE), en el debate electoral. EUROPA PRESS

En el inicio del segundo bloque, Yolanda Díaz se marca como prioridad realizar una reforma fiscal y mejorar las listas de espera en la sanidad porque estas son "la antesala de la privatización" que defiende Abascal y que "representa a Feijóo".

Abascal se centra en el arranque del bloque de políticas sociales en la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a "117 monstruos" como es el caso de un violador serie que ha actuado contra 19 mujeres y que "volverá a violar".

Sánchez: "Nosotros siempre defendemos a las mujeres y a veces cometemos errores, mientras que ustedes siempre cometen errores porque defienden a los machistas".

Pensiones y el apoyo de Bildu

Abascal: "Es verdad que no les hemos apoyado en nada, y si nos hemos equivocado es cuando nos hemos abstenido. Pero no les hacemos falta porque ya tienen a Bildu para sacar adelante la reforma laboral, un partido que quiere a una España que le vaya mal".

Sánchez y Díaz le responden que Vox votó junto a Bildu en contra de la reforma laboral.

Además, Sánchez añade que PP y Vox han "votado sistemáticamente en contra de apoyar las pensiones" y Díaz aclara: "Vamos a defender las pensiones pero tenemos una línea roja, y es que no se va a alargar la edad de jubilación".

Los españoles "que no llegan a fin de mes"

Abascal: "Están hablando todo el día del fin del mundo y no de los españoles que no llegan a fin de mes".

Sánchez: "Me conmueve el señor Abascal, porque le preocupa los españoles que no llegan a fin de mes. Por eso no se entiende que se hayan opuesto junto al PP al ingreso mínimo vital y a otras ayudas que tildan de paguitas".

Díaz: "Si fuera por ustedes (en relación a Vox y al PP), hubieran arruinado a las empresas y trabajadores de España. No votan a favor de nada y lo que defienden es una bajada generalizada de los impuestos del país. Su propuesta es la de la señora Meloni en Italia: contratos basura, prohibir las huelgas...".

Sector primario y emergencia climática

El primer frente de debate se centró en la emergencia climática y la situación de los ganaderos, agricultores pescadores. Santiago Abascal acusa al Gobierno de coalición de seguir el "gasto destructivo" y aliarse con Bruselas y la "Agenda 2030".

Sánchez acusa al líder de Vox de no tener "soluciones" para los trabajadores del sector primario y de negar la crisis climática al estilo de "Trump o Bolsonaro".

Yolanda Díaz pregunta a Abascal si sabe "¿cuántos agricultores tenemos trabajando en España?". "Acaba de afirmar que destruimos la economía y no hacemos política para los agricultores, pero tenemos más trabajadores que nunca en el sector: 750.000".

Cruce de ataques para abrir fuego

El líder de Vox, Santiago Abascal, inicia el debate atacando a Sánchez por las "mentiras" y "excusas" que, en su opinión, caracterizarán las aportaciones de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el encuentro. Sobre el líder del Gobierno, Abascal aseguró que tratará de "convencernos con un empacho de datos manipulados y falsos".

La representante de Sumar, por su parte, ha hecho hincapié en el peligro que supone que Vox y el PP pretendan "hacernos retroceder 50 años". "Quieren privatizar las pensiones", añadió como ejemplo de las políticas de la derecha.

Por último, Sánchez arrancó el debate recordando la oposición realizada por los partidos de derecha en momentos clave para el país como la pandemia del covid-19 o el inicio de la guerra en Ucrania.

Arranca el debate a tres de RTVE

El moderador del debate, el pontevedrés Xabier Fortes, apela a la moderación en su discurso de presentación del encuentro, que tendrá una duración de 90 minutos y estará dividido en tres bloques: economía, políticas sociales y pactos de Estado y pactos postelectorales.

Reproches a Feijóo en la llegada de Sánchez y Yolanda Díaz

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, a su llegada al plató. EP

Los candidatos del PSOE y Sumar a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han arremetido a su llegada al debate de RTVE contra la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta cita, mientras que el aspirante de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que espera que su mensaje llegue "de manera directa".

Así se han ido expresando los tres candidatos a su llegada a las instalaciones de RTVE, donde han compartido sus impresiones antes de este debate que protagonizarán Sánchez, Díaz y Abascal, y en el que Feijóo ha declinado acudir

Precisamente, esta ausencia del líder popular ha centrado las críticas de los dos integrantes del Gobierno de coalición, Sánchez y Díaz, que han acusado a Feijóo de "ocultarse" y "esconderse" al no ir a RTVE a debatir con ellos.

En el caso de Yolanda Díaz, que ha sido la primera en llegar, ha mostrado su "apoyo" a los trabajadores de RTVE, denunciando que "alguien que aspira a ser presidente del Gobierno se oculte en los medios de televisión privada y no acuda a debatir en la televisión pública".

En parecidos términos se ha pronunciado Sánchez, que ha agradecido la celebración de este debate por parte de RTVE, lamentando que haya un candidato, en referencia a Feijóo, que no vaya a debatir en la televisión pública "y se esconda".

Por su parte, Abascal no ha comentado la ausencia de Feijóo en sus primeras palabras a la llegada al debate y sí que ha considerado que esta cita es "una gigantesca oportunidad" para poder hablar "de las cosas importantes" y que el mensaje de Vox llegue "de manera directa".

Último debate electoral en RTVE con Sánchez, Díaz y Abascal, y sin el atril del PP

El último debate electoral que se celebra en la noche de este miércoles en RTVE será finalmente "a tres", entre Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar), en el estudio 6 de Prado del Rey, donde no hay un cuarto atril porque Alberto Núñez Fejoó (PP) se ha mantenido en declinar la invitación del ente público.

23J, el debate final será de menor duración de los registrados, 90 minutos, y los tres candidatos dispondrán, como ha sido habitual en todos, de un turno final de sesenta segundos (el llamado minuto de oro).

En total, cada uno de ellos dispondrá de 24 minutos, o lo que es lo mismo, ocho minutos en cada uno de los tres bloques en los que girará el debate: economía, políticas sociales, y pactos de Estado y pactos postelectorales.

Se ha decidido por sorteo quien abrirá y cerrará cada bloque, pero no ha trascendido el resultado. También así se han acordado las posiciones de los candidatos en el plató y, según la imagen que ha difundido RTVE del estudio, el primero por la izquierda será Abascal, en el centro estará Yolanda Díaz, y a la derecha Pedro Sánchez.

Feijóo justifica su ausencia en el debate

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su ausencia en el debate de este miércoles entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que tilda de "semidebate", por el "veto" que según el candidato del PP han impuesto los socialistas a que participen PNV, ERC o EH Bildu.

En una entrevista en La Sexta, en la que ha explicado que ha cancelado sus actos de campaña por una lumbalgia, Feijóo ha negado que su ausencia en el debate se deba al miedo a dar explicaciones por su relación en los años 90 con el narco Marcial Dorado.

Feijóo ha dicho que es "muy cansino" que sus rivales de la izquierda le sigan criticando por la misma polémica que le ha acompañado durante toda su carrera, sus fotos con Marcial Dorado en un barco, tomadas a mediados de los 90, cuando su entonces amigo era contrabandista de tabaco, y difundidas en 2013, cuando ya había sido condenado por narcotráfico.