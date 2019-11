En Directo | Siga el debate a cinco

Albert Rivera cree que lo principal "no debe ser ostentar el cargo, sino cumplir el ciclo vital de cualquier persona: estudiar, tener trabajo, formar familia y recibir una pensión digna". Sitúa el problema en el paro, en especial en los "contratos basura", pidiendo que de salida los contratos sean "indefinidos".

BLOQUE 3: Política social e igualdad. Abre el bloque Albert Rivera.

"Un país sin niños no tiene futuro ni dignidad", dice Rivera. Iglesias pide un "gobierno de izquierdas". Pedro Sánchez cree que los "empresarios tienen que crear empleo" y defiende a Amancio Ortega y sus donaciones.

"Solo los ricos se pueden permitir no tener patria", indica Abascal.

Sánchez sale del foco del debate y pone el acento en la "crisis climática". "El Gobierno ha hecho cosas potentes contra el cambio climático". "Hemos aprobado una transición energética justa para todas las comarcas con cuencas mineras o centrales. No les vamos a dejar solos".

Iglesias vuelve a dirigirse a Sánchez hablándole sobre las discusiones y pactos de la derecha, sobre los que pide que tome nota. "A ver si gobernamos juntos y derogamos de verdad la reforma laboral".

Albert Rivera acusa a Abascal de vivir de "un chiringuito". "Le pido coherencia".

Abascal no suelta el asunto del Estado de las Autonomías, al que considera culpable de la falta de empleo. "Planteamos la rebaja de impuestos y la supresión del de sucesiones". "Tenemos que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes".

"Todos conocemos el modelo económico del Partido Popular, porque lo hemos sufrido", así inicia su intervención Pedro Sánchez. El presidente en funciones enumera la lista de medidas que ha llevado a cabo, como "un plan de lucha contra el fraude laboral". Indica, además, que tienen pendiente "derogar la reforma laboral".

Pablo Casado se encara con Rivera. "Usted a mí de corrupción no me habla". "Usted viene aquí a embarrar el terreno de juego, además mi partido ha gestionado algo, no como el vuestro". Los dos representantes se cortan mutuamente.

Albert Rivera cree que "estrangular" a los que contratan es un error. Promete la supresión del impuesto de sucesiones. Además habla del ICB (impuesto de corrupción del bipartidismo), el que dice que es el más necesario de suprimir. "Prometo un gobierno que no robe".

Por su parte Pablo Iglesias promete elevar las pensiones mínimas a los 600€. El líder de Podemos apunta al fraude fiscal como principal causa de "robo a los españoles". "Los bancos tienen que devolver euro por euro el dinero prestado por los ciudadanos".

Pablo Casado promete bajar el impuesto de rentas, sucesiones y "hacer que los autónomos paguen menos".

Pedro Sánchez recuerda que España está creciendo por encima de la media europea. "No debemos recortar el Estado de bienestar". Pedro Sánchez promete crear una vicepresidencia económica, en la que situaría a la gallega Nadia Calviño.

Santiago Abascal retorna sobre el Estado de Autonomías fracasado y sobre la "inmigración subvencionada". "A mí lo que me sorprende es que el señor Rajoy se divirtiera con el rescate de las autonomías". "Al final tendremos que elegir: autonomía o pensiones".

Albert Rivera se centra en "derecho a formar familia". "Quiero ser el presidente de las familias". Promete una ley que beneficie a las familias, haciendo de familia numerosa aquellos hogares "con dos hijos" o monoparentales. Además promete un cheque para aquellas familias que tengan hijos. "Quiero una revolución en las familias".

Casado acusa a Sánchez de negar la evidencia de la aparición de una nueva crisis, "igual que Zapatero". "Subir impuestos, aumentar el gasto y llevarnos de nuevo a una crisis".

Pablo Iglesias advierte sobre la posible llegada de una nueva crisis. "Proponemos hacer los recortes por arriba". Remite a la Constitución para aplicar un sistema fiscal progresivo, limitar el precio de los alquileres o para crear una empresa pública de energía, "apostando por una transición ecológica solo con renovables".

BLOQUE 2: Política económica. Inicia el bloque Pablo Iglesias.

Primera pausa.

Pedro Sánchez se apunta como reto el problema demográfico.

Albert Rivera indica que en Cataluña hace falta "convivencia y dosis altas de respeto". Señala a Torra como "xenófobo" y pide cesarlo.

Pablo Casado promete acabar con el "adoctrinamiento en la escuela catalana", a la par que vuelve a recuperar el concepto de un "Gobierno que ponga orden". Ha advertido a Rivera también de que "no se equivoque de adversario".

Santiago Abascal cree que el Estado de Autonomías "ha fracasado". "España es mucho más que Madrid y Barcelona".

Pablo Iglesias pide "diálogo y reconciliación" para avanzar en Cataluña, sin "líneas rojas". Apela a Abascal, al que le indica que no le "de lecciones sobre ser Español", una cuestión que no va de "banderas", sino de servicios como la "sanidad pública".

Abascal promete "ilegalizar" a los partidos independentistas, a los que acusa de ser "organizaciones criminales". Además reclama llevar a Torra ante la justicia.

"En España hay políticos presos por quebrantar la democracia". Pedro Sánchez dice tener una discrepancia de fondo con Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias pide a Pedro Sánchez "trabajar por un acuerdo de país, que apueste por la reconciliación". "Se equivoca usted si busca a la derecha como aliado".

En lo que parece un lapsus, Pedro Sánchez ha acusado a Pablo Casado de pertenecer a un partido que gobierna en Galicia con la ultraderecha.

Pablo Casado pregunta a Pedro Sánchez si Cataluña es una nación. A lo que el presidente del Gobierno en funciones se remite a la Constitución. El representante del PP acusa a Sánchez de electoralismo a la hora de pactar con nacionalistas.

Pedro Sánchez reclama "legalidad democrática, proporcionalidad y unidad".

Pablo Iglesias quita el foco sobre Cataluña y lo sitúa sobre el territorio rural. Iglesias se acuerda de los productores lácteos gallegos. El secretario general de Podemos dice que se están olvidando los problemas que afectan a buena parte de España.

Santiago Abascal indica que en Cataluña se vive "un golpe de Estado permanente". El líder de Vox pide aplicar un 155 que no sea "descafeinado".

Albert Rivera saca un adoquín, del que dice que representa el caos y el desorden que se vive en Cataluña. Además reclama una nueva aplicación del 155.

Pablo Casado responde recordando los agentes que han sido heridos durante los disturbios en Cataluña.

BLOQUE 1: Cohesión de España. Lo inicia Pedro Sánchez, reclamando más "puntos de encuentro y diálogo". Anuncia una medida para prohibir "referéndums ilegales".

Pablo Casado indica que lo que "queremos es un referéndum sobre Pedro Sánchez". El líder del PP también se ha acordado sobre la situación en Cataluña, donde pide un "gobierno que pida orden".

Pedro Sánchez pide acabar con el bloqueo, "principal problema en España". "Sin Gobierno no se pueden resolver el resto de problemas". El presidente en funciones pide que se deje gobernar a la lista más votada.

Santiago Abascal comienza exigiendo que las elecciones en Cataluña se celebren en "completa libertad"

Albert Rivera continúa con la tónica de volver "sin reproches".

Pablo Iglesias apuesta por "ponerse de acuerdo", debido a que no cree que se vayan a producir mayorías absolutas. El líder de Podemos dice presentarse "sin reproches".

PREGUNTA INTRODUCTORIA: Bloqueo político. Pablo Iglesias abre el debate, también será él quien lo cierre.

COMIENZA EL DEBATE. Vicente Vallés y Ana Blanco presentan el espacio que se encargarán de moderar.

► LOS PARTICIPANTES YA HAN LLEGADO

Los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno que participarán este lunes en el debate organizado por la Academia de la TV se encuentran ya en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, donde se ha instalado un plató de 300 metros cuadrados.

El primero en llegar ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, sin corbata y a bordo de una furgoneta azul oscuro.

Preguntado por los informadores si estaba animado ante esta importante cita para las elecciones del 10 de noviembre, Abascal ha remarcado: "Mucho".

El siguiente en llegar ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien al igual que en el debate de las elecciones del pasado mes de abril, ha optado por un taxi para el traslado.

Tras Iglesias, con traje oscuro y corbata azul marino, ha hecho acto de aparición el presidente de Cs, Albert Rivera, que ha saludado sonriente a la prensa.

El presidente del PP, Pablo Casado, también ha elegido traje azul oscuro y una corbata del mismo color, aunque algo más clara, con camisa blanca.

Al igual que el resto de candidatos, Casado, con gesto muy sonriente y relajado, ha sido recibido por la presidenta de la Academia de la Televisión, la periodista María Casado.

El último en llegar al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo ha sido el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Traje azul y corbata en tonos morados ha sido el vestuario escogido por Sánchez, que ha posado relajado ante los fotógrafos.

► TODO PREPARADO PARA EL DEBATE

Todo está ya listo para el debate de esta noche que enfrenta a los candidatos a La Moncloa de los cinco principales partidos, y que tendrá un mismo objetivo para todos los protagonistas: convencer a los millones de votantes que aún no saben por quién apostar el domingo.

A partir de las diez de la noche, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal se medirán en este debate moderado por los periodistas Ana Blanco y Vicente Vallés y que se celebrará en un plató de 300 metros construido en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

Los candidatos empezarán a llegar allí a partir de las ocho y media, en orden de menor a mayor representación parlamentaria y en intervalos de diez minutos, y se instalarán primero, junto a sus equipos, en las cinco salas del mismo tamaño montadas cerca del plató.

Una hora y media después comenzará este debate en el que los aspirantes tendrán que responder, ya desde el principio, a la situación de bloqueo político que vive España. Porque "cómo salimos de ésta" será la primera pregunta que se les va a formular.

El azar ha querido que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien abra y cierre el debate, porque así lo decidió el sorteo que se celebró hace una semana.

Iglesias será así el primero en utilizar el minuto de apertura que se da a los cinco candidatos. Tras él hablarán Albert Rivera, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Pablo Casado.

Son 5 los bloques temáticos del debate y cada candidato abrirá uno -decidido también por sorteo-: Sánchez empezará el primer bloque sobre cohesión de España, Iglesias se encargará del segundo sobre política económica, el tercero de políticas sociales e igualdad será para Rivera, Casado arrancará con el de calidad democrática y Abascal iniciará el de política internacional.

Y tras 125 minutos que llevarán estos cinco bloques, el debate acabará con los minutos de oro para que cada candidato cierre su intervención esa noche.

Abascal será el primero en hacer uso de su turno final, al que le seguirán Rivera, Sánchez y Casado e Iglesias será el último en hablar en este debate electoral, algo que ya ha hecho en otras tres ocasiones.

Los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno se situarán detrás de un atril y su disposición en el plató también se decidió por sorteo.

De izquierda a derecha estarán Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera en este debate que puede ser decisivo para el voto de millones de indecisos que o bien no saben si van a ir a votar o bien no tienen decidido aún a quién.