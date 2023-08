La destitución de Vilda como seleccionador, cuestión de horas

Vilda dejará de ser seleccionador

La destitución de Jorge Vilda como selección feminino de fútbol es cuestión de horas. Según la Cadena Ser, Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF, mantendrá una reunión con el entrenador en las próximas horas para comunicarle la decisión.

Vilda se proclamó campeón del mundo hace poco más de una semana. En los primeros días de la polémica por el beso de Rubiales a Hermoso fue acusado de presionar al entorno de la jugadora para que favorecer la versión del presidente de la RFEF. En la asamblea del pasado viernes, Rubiales anunció su renovación. Sin embargo, con el de Motril apartado del cargo y con casi 80 jugadoras renunciando a ser seleccionables, la situación de Vilda era insostenible.

El CSD remite al TAD la documentación requerida

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha trasladado este martes al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la documentación adicional requerida a través de un oficio como los comunicados emitidos por la RFEF, Jenni Hermoso y el sindicato Futpro en relación al caso Rubiales.

El TAD, que este lunes ha empezado a analizar la petición razonada formulada por el CSD el pasado viernes para solicitar la inhabilitación del presidente de la RFEF por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la entrega de las medallas por el Mundial femenino, ha requerido una ampliación de la documentación presentada.

Se trata de los comunicados emitidos por la RFEF, la futbolista Jennifer Hermoso y el sindicato Futpro, así como la documentación adjunta a la denuncia presentada por la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Según informa en un comunicado, el CSD ya había aportado como apoyo a su petición razonada todas las denuncias presentadas ante el organismo.

El vídeo que desmonta la versión de Rubiales

Luis Rubiales lo tenía claro: "Ella —por Jenni Hermoso— fue la que me levantó a mí del suelo y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un 'piquito'? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

No obstante, en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo que capta el momento desde una perspectiva en la que se puede ver que sería Luis Rubiales el que salta sobre la jugadora.

La madre de Rubiales mantiene su encierro por segundo día

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, cesado temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y su cuñada, mantienen por segundo día el encierro y la huelga de hambre en una iglesia de Motril (Granada) para pedir justicia tras la polémica por el beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso.

Según han indicado a EFE ambas se encuentran en buen estado, han pasado la noche bien "dentro de lo que cabe" y tienen la intención de mantener el encierro de forma indefinida.

Una noche en la que se han mantenido los apoyos de algunos vecinos de la localidad granadina que se han acercado hasta la puerta de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, donde ambas mujeres mantienen el encierro.

Eva Navarro: ""Es como una amiga y la he apoyado siempre"

La futbolista yeclana Eva Navarro, integrante de la Selección Femenina de Fútbol, recientemente ganadora del Mundial, ha asegurado en Murcia que su compañera Jenni Hermoso "es como una amiga" y por eso "la he apoyado siempre", aunque no ha querido pronunciarse sobre la polémica en torno a Luis Rubiales.



"Ya lo dije en mis redes sociales, es como una amiga y la he apoyado siempre. Ahora lo más importante es que estamos aquí, que somos campeonas del mundo", ha dicho.



Navarro ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en un acto público celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia, donde el presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado que la futbolista recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia el próximo año.

Concentración en Motril

Algo más de un centenar de personas se han concentrado este lunes a las puertas de la Iglesia Divina Pastora de Motril como muestra de apoyo a Luis Rubiales y su familia.

Los participantes han pedido que se termine con el "acoso y derribo" que, a su juicio, hay contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido temporalmente de actividad por la FIFA tras la polémica del beso en la boca a la jugadora de la selección de fútbol Jenni Hermoso.

La postura de las territoriales, golpe definitivo al sueldo de Rubiales

La decisión de los presidentes de territoriales de "activar los protocolos internos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) como consecuencia de la suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales conllevará la suspensión de empleo y de sueldo de éste, cifrado en 634.518,19 euros brutos, según los datos publicados por el organismo.

La reunión de presidentes autonómicos celebrada este lunes abordó esta situación con los servicios jurídicos de la RFEF y, dado que Rubiales está suspendido provisionalmente por la FIFA, así consta a partir de ahora en el departamento de recursos humanos federativo.

Algunos de los asistentes a la reunión, presidida por Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y ahora presidente interino de la RFEF, plantearon hacer constar en el comunicado posterior a la misma la mención expresa de la suspensión de empleo y sueldo a Rubiales, pero ante la falta de acuerdo quedó fuera del texto, según confirmó EFE.

Los últimos datos publicados en la pestaña de transparencia de la RFEF relativos a la retribución del presidente apuntan a una cantidad bruta total en 2021 de 634.518,19 euros, cifra neta de 339.237,12 euros, al margen de lo percibido por la UEFA, en la que es vicepresidente desde 2019.

Este lunes los presidentes de las territoriales, reunidos por primera vez después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino, acordaron por unanimidad pedir la dimisión de Luis Rubiales y de no producirse esta se abriría la puerta a una moción de censura, algo que el propio Rubiales trató de hacer para relevar a Villar y que no fue necesario por la destitución de éste por parte del TAD.



El Gobierno propondrá suspender a Rubiales cuando se abra el proceso en su contra

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha anunciado este martes que el Gobierno pedirá la suspensión de todas sus funciones del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando el Tribunal Administrativo del Deporte, adscrito al Consejo Superior del Deporte (CSD), incoe el procedimiento contra le mandatario federativo.

"Una vez admita a trámite la denuncia podremos convocar en 48 horas a la directiva del CSD, donde propondremos la suspensión del expresidente hasta que se produzca la resolución definitiva del Tribunal", ha detallado Iceta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Según el ministro, dicho proceso se inició este lunes y este martes el tribunal ha solicitado al Gobierno una serie de documentación que ya se está tramitando. "Esperamos y deseamos que se produzca cuanto antes la decisión", ha asegurado.

Así, Iceta a concretado que el CSD ha presentado dos peticiones razonadas por "dos infracciones muy graves" de la Ley del Deporte, concretamente de su artículo 76, que hace referencia a los abusos de la autoridad, y otra relacionada con "actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y el decoro deportivo".