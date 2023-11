Directo | Feijóo: "La historia no le amnistiará sus pactos, señor Sánchez"

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha burlado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su afirmación de que él no es presidente porque no ha querido, esgrimiendo que no lo es porque no dan las matemáticas por culpa de Vox, ya que los de Santiago Abascal impiden que ningún otro grupo parlamentario le respalde.

En su réplica al líder de los populares durante el debate de investidura, Sánchez ha reconocido que el PP ganó las elecciones pero no podía reunir los 176 votos necesarios para que Feijóo fuera investido presidente pese a que intentó cosechar el respaldo del PNV, que se negó, y luego de Junts.

Respecto al partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha echado en cara a Feijóo la falta de transparencia en los contactos indirectos que hubo con Junts, contraponiéndolo con la publicidad con la que se produjeron los encuentros de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Tras fracasar esta opción, ha recordado Sánchez tirando de ironía, "nace la original teoría de yo no soy presidente porque no quiero", lo que ha provocado las carcajadas de la bancada socialista e incluso la sonrisa del propio Feijóo.

El presidente del Gobierno ha abundado, entre risas, que el líder del PP incluso ha llegado a decir que "es el primer español que renuncia a ser presidente pudiendo serlo".

Llegado a este punto, ha explicado al líder del PP que en realidad nunca le dieron los números porque si PNV o Junts le daban su apoyo, entonces perdía los 33 votos de Vox, e incluso ha planteado al líder de este partido, Santiago Abascal, si él habría respaldado a Feijóo si lo hacían los nacionalistas, ante lo que se ha mantenido impertérrito. "No es presidente porque renuncie sino porque no se lo permite la ultraderecha de Vox", ha remarcado Sánchez, que incluso ha llegado a afirmar que "si no fuera por la ultraderecha, ustedes hubieran accedido a la amnistía" porque al PP lo único que les importa es el Gobierno "para aplicar un programa de recortes".

Sánchez ha hecho especial hincapié en la deriva hacia la ultraderecha a la que está llevando a su partido Feijóo, al que ha tildado de "falso moderado". En su opinión, es "el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la extrema derecha", recordándole entre otras cosas los gobiernos pactados en cinco comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos.

El secretario general del PSOE ha sostenido que el actual líder del PP ha seguido la trayectoria opuesta al fundador del partido, Manuel Fraga, que dejó de ser jefe de la oposición para ser presidente de Galicia mientras que él ha dejado la presidencia gallega para liderar la oposición.

Pero lo relevante, ha añadido, es que Fraga "se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox". Fraga "estuvo más perspicaz, fue también más útil a la democracia", ha añadido mientras que él "irremediable, definitiva y radicalmente ha unido a la derecha tradicional a la ultraderecha de Vox para siempre".

En su respuesta a Feijóo, Sánchez también le ha acusado de ser "un falso experto que gestiona pésimamente y un falso transparente que oculta etapas enteras de su pasado". "Es un falso ganador (de las elecciones) y un real perdedor", ha añadido en su intervención.

Feijóo clama contra la "corrupción política"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clamado contra la "corrupción política" que ve en la investidura de Pedro Sánchez a quien le ha dicho que es "falso" que tenga detrás una mayoría porque "lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas".

En su réplica durante el debate de investidura, Feijóo ha señalado que la investidura "nace de un fraude", en alusión a la ley de amnistía, y ha asegurado que Sánchez ya ha llegado investido al Congreso porque lo fue "sin dar la cara" y "a escondidas" fuera de España.

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎́𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧.



▶️ Los 2 minutos de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso que no te puedes perder.#TodoPorLaSilla #EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/eLO4wXPH4b — Partido Popular (@ppopular) November 15, 2023

"Llega investido a esta Cámara desde Waterloo", ha dicho sobre el pacto del PSOE con Carles Puigdemont. Feijóo ha defendido que deben encenderse "todas las alertas democráticas" ante un Sánchez del que, dice, "se puede esperar cualquier cosa".

Continuamente jaleado por los suyos, el líder del PP ha defendido además que será la voz en las instituciones de la mayoría social a las que, dice, Sánchez ha engañado y ha dejado "huérfana" de representación.

"Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política", ha denunciado Feijóo, que cree que Sánchez se "humilla", "ha perdido la razón" y ha hecho no un discurso, sino un "delirio".

"La historia no le amnistiará"

Feijóo ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones de que "la historia no le amnistiará" por sus pactos con los partidos separatistas catalanes para aprobar una ley de amnistía.

Feijóo ha hecho esta advertencia a Sánchez en su réplica durante el debate de investidura, en la que además le ha acusado de haber liquidado el principio de igualdad y le ha criticado que se comporte como "si esto fuera una autocracia".

Ha cuestionado que silencie a los órganos internacionales y ha recalcado que la soberanía nacional no necesita mediadores, oponiéndose así a la figura del verificador acordada por Sánchez con Junts.

El líder del PP ha exigido que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aclare cuál ha sido su "pacto encapuchado" con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi y si incluye una "amnistía etarra".

En su réplica durante el debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha dicho que no son "ingenuos" y no se creen que el voto de EH Bildu a la investidura de Sánchez haya sido "a cambio de nada".

Y ha preguntado si ese "pacto encapuchado" con Otegi es dar a Bildu la alcaldía de Pamplona, recuperar el plan de autodeterminación de Ibarretxe, la "amnistía etarra" "hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco, conformar Euskal Herria" o todo ello.

Propondrá una ley de lealtad constitucional

El líder del PP ha anunciado durante su réplica que el grupo popular del Congreso promoverá en esta Cámara una ley de lealtad constitucional.

"Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017", ha indicado Feijóo durante su discurso este miércoles.

El presidente de los populares ha destacado que su partido no solamente rechaza esta investidura sino que defenderá a los españoles en todos los ámbitos para revertir "el daño" que Sánchez está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales.

Sánchez defiende la amnistía

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en su primera intervención la amnistía para los líderes independentistas, una medida "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles".



Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno de investidura en el Congreso, en la que ha dejado claro que la amnistía se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia": "No será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".

"Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", ha señalado Sánchez, utilizando la misma expresión que lanzó en el último Comité Federal del PSOE, cuando defendió la amnistía por primera vez ante su partido.

Además ha subrayado que toma esta medida por "interés general", en primer lugar para consolidar "los avances" logrados en los últimos cuatro años y para "seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso", según ha expresado.

La rebaja del Iva a los alimentos se extenderá hasta junio y habrá transporte público gratuito para menores y parados

Sánchez ha anunciado la extensión de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (Iva) de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.

Sánchez también ha avanzado que en los próximos meses se elevará el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario en vigor.

"Esto consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años", ha explicado el jefe del Ejecutivo en funciones durante su primera intervención en el debate de investidura.