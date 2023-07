Directo | Galicia, la comunidad en la que más sube la participación, que cae cerca de cuatro puntos en España

La participación en la provincia de Lugo, según los datos publicados a las 18.00 horas, ha aumentado con respecto a las elecciones generales de 2019.

Por el momento han ejercido su derecho de sufragio un total de 144.581 lucenses (un 54,03% de los llamados a votar), lo que supone un 2,62% más que en los pasados comicios, cuando a estas alturas habían acudido a las urnas 142.531 personas.

En Galicia, la participación electoral ha aumentado en 2,7 puntos –hasta las 18.00 horas– respecto a las elecciones generales de 2019 y roza un 56%.

En las primeras nueve horas de la jornada han votado más de 1,2 millones de personas en Galicia, un 55,96% del total, por encima de las más de 1,19 de noviembre de 2019, cuando a esta hora la participación era de un 53,26%.

A este dato falta por sumar el voto por correo, con 139.068 casos, que se computará al final de la jornada con el cierre de las urnas.

Por provincias, la que más crece en participación es A Coruña, con 3,16 puntos más hasta un 55,95% y más de 511.000 votantes.

Pontevedra crece 2,56 puntos, hasta un 57,44% gracias a sus más de 440.000 votos, y Ourense es la que menos crece, con 1,25 puntos de subida que la sitúan en un 54,46% después de haber superado los 134.000 votantes.

La jornada se desarrolla en Galicia sin incidencias, tras abrir todas las mesas poco más tarde de las 9.00 horas, por lo que continuarán hasta las 20.00 horas. Los resultados empezarán a conocerse una hora más tarde, a las a las 21.00, cuando cierren también en Canarias.

La participación baja en España

La participación en las elecciones generales a las 18.00 horas en el conjunto de España se sitúa en el 53,12%, lo que supone 3,73 puntos menos que en las de 2019, cuando fue del 56,85% a esa misma hora.

Este dato está contabilizado con el 99% de las mesas analizadas, según los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior, y no incluye el voto por correo, sistema que han utilizado 2,47 millones de personas.

Donde más han acudido a votar ha sido Cantabria, con el 60,44%, seguida de la Comunidad Valenciana que registra un 57,92% y La Rioja, con un 57,12%.

En Castilla-La Mancha han acudido a las urnas un 56,26% de los electores y Galicia contabiliza un 55,96% de participación. Seguidamente, se sitúa Extremadura (55,81%), Murcia (55,06%), Castilla y León (54,82%), Asturias (54,11%), Comunidad de Madrid (53,69%) y Andalucía (53,18%).

Por debajo de la media de participación, situada en el 53,1%, se encuentran Aragón (52,56%), País Vasco (52,42%), Navarra (51,74%) y Cataluña (48,71%) y Baleares (48,58%).

Como es habitual, donde menos gente ha acudido a las urnas es en las ciudades autónomas y en Canarias, donde han abierto los colegios una hora más tarde a la peninsular. Así, en el archipiélago canario ha participado ya el 45,39% del electorado, en Ceuta el 39,30% y en Melilla el 31,93%.

Mayores subidas y bajadas en el porcentaje de votos

Las comunidades autónomas que experimentan un crecimiento de participación hasta las 18 horas son Galicia (+2,70 puntos), Extremadura (+1,40 puntos), Baleares (+1,18 puntos), Cantabria (+1,16 puntos), Canarias (+1,03 puntos) y Asturias (+0,61 puntos).

Por el contrario, las comunidades autónomas donde desciende la participación son Cataluña (-11,17 puntos), Comunidad de Madrid (-7,81 puntos), Melilla (-7,05 puntos), Aragón (-5,35 puntos), País Vasco (-5,18 puntos), Navarra (-4,72 puntos), Ceuta (-4,47 puntos), Murcia (-2,83 puntos), Comunidad Valenciana (-2,05 puntos), Castilla y León (-1,88 puntos), Andalucía (-1,67 puntos), Castilla-La Mancha (-1,18 puntos) y La Rioja (-0,33 puntos).

Ya alrededor de las 22.30 horas, en función del avance del escrutinio, se espera la comparecencia de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer los resultados provisionales.

Las mejores anécdotas de la jornada electoral

Normalidad estaba siendo la palabra más repetida de este 23-J, que ha arrancado sumido en la tranquilidad pese al susto de algún madrugador, obligado a formar parte de su mesa por la ausencia de los titulares, y a la velocidad de los siete censados en Villarroya (La Rioja), que han batido su propio récord.

Sin embargo, la suspensión de la circulación de trenes con entrada y salida de Valencia ha caldeado los ánimos, especialmente, en la esfera política, y ha llevado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a pedir alternativas para garantizar el voto de los viajeros afectados, muchos en conexión con Madrid.

Además, la jornada nos ha deparado otras anécdotas destacadas como la de tres vocales que acudieron ebrios a sus mesas electorales o la detención de una mujer por romper una urna con votos.

La participación supera el 40% a las 14:00 horas, casi tres puntos más que en 2019

El porcentaje de participación en las elecciones generales de este 23 de julio se sitúa a las 14.00 horas en un 40,48%, casi tres puntos más que en los comicios de 2019, cuando se registró un 37,92%.

En Galicia, el porcentaje de participación está en el 39,01%, siete puntos por encima del resultado de 2019. En la provincia de Lugo, la cifra se sitúa en 37,25, también siete puntos más que en los anteriores comicios. Hasta este momento, 99.913 censados en la provincia han depositado su voto en sus circunscripciones de la provincia.

De los 2.077.415 gallegos llamados a acudir a las urnas este domingo, 862.686 ya han ejercido su derecho al voto. Una cifra muy superior respecto a los pasados comicios, cuando a estas horas 714.980 ciudadanos ya habían depositado su papeleta.

Hora punta en los electorales de la provincia

Este mediodía se registraron colas en algunos colegios electorales de la provincia, como el situado en la casa consistorial de Vilalba, en la fotografía.

Colas en el gimnasio de la casa consistorial de Vilalba. M.ROCA

Feijóo: "Nos jugamos un modelo de país y tener un Gobierno sólido y fuerte"

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que España se juega "muchas cosas" en las elecciones generales de este domingo 23 de julio y ha expresado la necesidad de contar con "un Gobierno sólido y fuerte".

"Nos jugamos muchas cosas, nos jugamos qué modelo queremos de país, tener un Gobierno sólido, un Gobierno fuerte y es necesario que España decida. Todo lo que se decida estará bien y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles", ha afirmado.

Alberto Núnez Feijóo, votando este domingo en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. CHEMA MOYA (Efe)

Así lo ha pronunciado tras acudir a votar al Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde varias personas le han recibido entre aplausos y gritos de 'presidente, presidente'.

Feijóo, que ha depositado sus papeletas a las 11.35 horas, es la primera vez que concurre a unas elecciones generales a la presidencia de España, y ha comentado que se trata del "mayor honor" y "mayor responsabilidad" que tiene un ciudadano y ha prometido, "ocurra lo que ocurra", que seguirá trabajando por España.

"Yo estoy a disposición de mi país, lo he estado siempre durante estos últimos años. Seguiré trabajando por mi país, creo en él, es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación y también es mi destino. No he hecho otra cosa desde el punto de vista profesional que trabajar en los servicios públicos", ha explicado.

El líder del PP ha precisado que le consta que está habiendo una buena participación pese a las situaciones climatológicas y desea que los españoles decidan en "libertad" y ha instado a dar una lección "a todo el mundo" votando masivamente en verano. "Me siento muy orgulloso de mi país porque a pesar de todas las circunstancias climatológicas, a pesar de la temporada estival, a pesar de que hay millones de personas fuera de su domicilio, me consta que de momento está habiendo una buena participación", ha subrayado.



Díaz: "Nos jugamos levantarnos mañana con más derechos, democracia y libertad"

Yolanda Díaz ejerció su derecho al voto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. SERGIO PÉREZ (Efe)

La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha llamado a la ciudadanía a votar en las elecciones de este 23 de julio porque España "se juega levantarse mañana con más derechos, más democracia y más libertad".

"Hago un llamamiento a toda la ciudadanía a que ejerza el derecho al voto. En nuestro país durante muchos años no se podía votar y les pido a todas las personas, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, a los trabajadores, que vayan a votar", ha afirmado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía Minas y Energía de Madrid.

La líder de Sumar ha dicho que estas "seguramente" son las elecciones "más importantes" para la gente de su generación porque está "en juego" la próxima década.

Así, ha pedido recordar que "el derecho a voto no ha caído del cielo". "Se ha luchado muchos en este país para que podamos votar en libertad y lo que nos jugamos hoy es mucho", ha recalcado Díaz, quien también ha dado las gracias a los miembros de las mesas electorales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garantizan que se pueda votar "libremente".



Abascal espera un "cambio de rumbo" en España

Santiago Abascal ejerció su derecho al voto en el colegio Cristo Rey en Madrid. RODRIGO JIMÉNEZ (Efe)

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, espera un "cambio de rumbo" en España tras las elecciones de este 23 de julio y considera que cualquier resultado de Vox "va a ser heroico" tras una campaña en la que ha tenido "todo en contra".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Cristo Rey, en Madrid, donde ha agradecido a los ciudadanos que participan en los comicios y a los policías "que velan por el cumplimiento de las leyes electorales".

Abascal confía en una "movilización masiva" que "permita que en España se produzca un cambio de rumbo y que los españoles decidan su futuro".

Sánchez, el primer candidato en ejercer el voto, reclama una participación electoral "histórica"

El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ejerce su derecho a voto en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. CARLOS LUJÁN (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos una participación "histórica" en las elecciones de este domingo para que las urnas permitan que haya "un Gobierno fuerte".



Sánchez ha hecho esa llamada tras depositar su voto para los comicios de este domingo en el Colegio del Buen Consejo de Madrid acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y donde ha sido recibido con un cruce de gritos a su favor de "¡presidente!, presidente" y otros en contra de "¡fuera, mentiroso!".



El candidato socialista ha animado a que haya "la mayor de las participaciones, la mayor de las movilizaciones" ante esta cita electoral y que sea "histórica" para que el Gobierno que salga de las urnas sea "fuerte" y España pueda avanzar durante los próximos cuatro años.



Ha afirmado que él tiene "buenas vibraciones" pero ha insistido en que es la voz de los ciudadanos la que hoy debe decidir.

Villarroya (La Rioja) vota en 26 segundos

Los siete votantes censados en el municipio riojano de Villarroya han completado las votaciones en las elecciones generales de este domingo en 26 segundos, 3 menos que su récord de los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo.



Este pequeño municipio de La Rioja Baja paró el cronómetro de las elecciones generales de 2019 en 32 segundos y 25 centésimas.



Esos 26 segundos hubieran sido menos si a uno de los votantes no se le hubiera caído una de las papeletas a la mesa antes de introducirla en la urna.

Constituidas el 100% de las mesas electorales en Galicia

Las 3.960 mesas electorales que se han puesto a disposición de los más de 2,2 millones de electores gallegos este domingo para que ejerzan su derecho a voto en estos comicios generales ya están constituidas.

Así, el 100% de las mesas distribuidas en 2.350 colegios electorales quedaban constituidas a las 09.20 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Abren los colegios electorales

Los colegios electorales, dotados en muchos casos de ventiladores y miles de botellas de agua, abren sus puertas para los decimosextos comicios a Cortes Generales, en los que están llamados a votar casi 37,5 millones de ciudadanos.



Hay en estas elecciones 22.562 locales diseminados en todo el país. Cerrarán a las 20.00 horas, aunque a partir de entonces podrán aún depositar sus papeletas en las urnas quienes se encuentren en el local o haciendo cola.



Son las primeras elecciones convocadas en julio y la fecha ha marcado desde la constitución de las mesas, con miles de personas dispensadas por haber pagado antes de la convocatoria unas vacaciones, a la logística de los locales.



La previsión de altas temperaturas y la existencia de muchos colegios sin aire acondicionado ha llevado a los Ayuntamientos a adquirir ventiladores para aliviar la jornada de los miembros de las mesas.



Consistorios como el de Córdoba o el de San Sebastián de los Reyes (Madrid) han decidido instalar también aparatos de refrigeración adicionales, mientras que en Murcia, por ejemplo, se ha optado por buscar centros electorales alternativos.