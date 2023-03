Directo | Tamames se olvida de pedir el adelanto electoral y afea el "largo" discurso de Sánchez

El candidato de Vox en la moción de censura, Ramón Tamames, ha criticado la larga réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su discurso, de alrededor de 1 hora y 40 minutos, y ha considerado que sería más útil limitar el tiempo en el Congreso y cambiar el reglamento de la Cámara Baja.



"¿Por qué tenemos que hablar tanto?, porque acaba siendo reiterativo y todo lo mismo y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas", ha dicho el profesor y economista tras escuchar la réplica del presidente del Gobierno y tras lamentar que leyera un discurso preparado que nada se corresponde con las palabras del candidato.

"No puede estar uno 1 hora y 40 minutos y hablando de cosas que no hemos pedido que nos informe, y como estuve hace bastante tiempo en esta Cámara quiero contribuir al mejoramiento", ha puntualizado cuando ha instado a modificar los tiempos para que se seleccionen los temas.

Antes ya había intentado interrumpir la intervención de Pedro Sánchez en el turno de su réplica para reprocharle la extensión de su discurso al que ha calificado como un "tocho".

Después de que Tamames defendiera su candidatura durante más de 50 minutos, el presidente del Gobierno ha subido a la tribuna para contestarle y sobre todo para incidirle en materia económica, dada su larga experiencia en esta materia.

#EnDirecto | Tamames pide la palabra para interrumpir el discurso de Pedro Sánchez en la moción de censura: "Que usted venga con un tocho de 20 folios...". Batet replica que no puede interrumpir porque el presidente tiene el uso de la palabra pic.twitter.com/uPhG3Gt6Qy — Europa Press (@europapress) March 21, 2023

Sánchez ha lamentado que Tamames defienda dar una respuesta "austericida" y "neoliberal" a la crisis económica que, a su juicio, ha dejado un "legado de cenizas".

"Eso ya lo hizo el PP y el resultado fue una década de precariedad y oportunidades perdidas", le ha avisado el jefe del Ejecutivo que le ha recordado que la "ortodoxia económica ha cambiado".

"Los únicos que no se han enterado de ese cambio de paradigma económico es la derecha, la ultraderecha y con todos los respetos tras escucharle tampoco creo que usted se haya enterado", ha añadido.

Minutos después Tamames ha levantado el brazo para pedir intervenir y se le ha oído reprochar a Sánchez que "lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho".

Sin mención al adelanto electoral

El profesor no ha pedido el adelanto electoral en su intervención como candidato en la moción de censura presentada por Vox, pese a que el único punto de su programa de gobierno era la disolución de las Cortes y la convocatoria de forma inmediata de elecciones generales.

La convocatoria urgente de las generales, para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, era el objetivo de la moción, según acordó Abascal con Tamames cuando éste aceptó ser candidato independiente a la Presidencia del Gobierno.

Tamames y Abascal. CHEMA MOYA

Sin embargo, el veterano economista no ha reclamado el anticipo electoral en ningún momento en los 53 minutos que ha durado su primera intervención en el debate.

Una petición que sí ha hecho el presidente de Vox en su defensa de la moción que, como ha venido repitiendo en los últimos días, busca precisamente demostrar que millones de españoles sean o no de su partido desea una alternativa y elecciones urgentes.

Tamames: "El Gobierno de Sánchez no respeta la separación de poderes"

Tamames comenzó su discurso acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "no respetar la división de poderes". El candidato de Vox en la moción de censura ha arrancado su primera intervención en este debate recordando cuando desde la prisión de Carabanchel, donde fue recluido en 1956 junto a otros compañeros que participaron en las rebeliones estudiantiles, reflexionaban sobre la necesidad de "la reconciliación nacional y la conquista de libertades".

#EnDirecto | Tamames dice que los fijos discontinuos son "parados disfrazados y financiados" y pone en duda la fiabilidad del INE: "Un invento español típico que no se corresponde con el respeto que todos hemos sentido siempre al INE, que no está en su mejor momento" pic.twitter.com/sXR194r9Ih — Europa Press (@europapress) March 21, 2023

El profesor, que no ha aplaudido al líder de Vox, Santiago Abascal, en ningún momento de sus intervenciones, ha conseguido finalmente tomar la palabra después de que Abascal y el presidente del Gobierno hayan acaparado el debate durante las primeras dos horas y media.

Desde el escaño de Abascal y sentado, Tamames ha señalado que su propuesta de aquel lejano 1956 era conseguir la libertad primero en la Universidad para luego llevarla a toda la sociedad española.

Lamenta la "clara aversión" a los empresarios

Tamames ha reprochado al Ejecutivo que tenga "clara aversión" a los grandes empresarios, como el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, quienes cree que han sido "vituperados" por algunos ministros.



"Cuando son ellos, en muchos aspectos, quienes más han cambiado los horizontes tecnológicos y comerciales del país", ha defendido Tamames este martes durante su discurso de la moción de censura ante el pleno del Congreso de los Diputados.

El candidato independiente de Vox ha argumentado que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, rebajar la malversación o cambiar el castigo a la violencia sexual justifican esta iniciativa parlamentaria.



En su intervención, el profesor Tamames ha expuesto los pilares del discurso que se filtró la pasada semana, aunque abreviándolo, e introduciendo varias novedades.



Como al señalar que cuando se supo el propósito de Sánchez de modificar el Código Penal "es cuando se tuvo que hacer una moción de censura de toda la oposición, porque se rompió un principio fundamental de nuestra Constitución".

Feijóo, en la embajada de Suecia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión con embajadores de la Unión Europea (UE) en la embajada de Suecia, mientras en el Congreso se iniciaba el debate de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, de la que los populares se han distanciado.

Abascal pide a Sánchez que escuche la "España real"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escuchar al candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, porque "sin duda alguna, va a aportar mesura y concordia" al Congreso para que pueda debatir sobre una España "diferente".



"Esa España real, no la que usted conoce de su burbuja de escenarios, perímetros de seguridad y fotos trucadas. Esa España real a la que se le arrebató la voz hace cuatro años con una mentira electoral flagrante", ha dicho Abascal en su réplica a Sánchez en el debate de la segunda moción de censura presentada por Vox en la actual legislatura.

Sánchez: "La abstención del PP es un pago en diferido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado que el PP hace un "inmenso daño" a la democracia española con su abstención en la moción de censura y asegura que Vox cobrará a los populares este "pago en diferido" para "saldar las deudas".

#EnDirecto | Sánchez advierte al PP por su abstención en la moción de Vox: "Es un pago en diferido. Tengan cuidado, este negocio es de los que dejan mancha. Más pronto que tarde la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar deudas" pic.twitter.com/PMziOdfJSs — Europa Press (@europapress) March 21, 2023

En su primera intervención en el debate de la moción de censura planteada por Vox, con el economista Ramón Tamames como candidato alternativo, Sánchez ha criticado la postura del PP al anunciar su abstención en esta iniciativa, después de haber votado en contra en la que presentó la formación de Santiago Abascal en 2020.

"Lo que va a hacer el PP con esta abstención es un pago en diferido. Un anticipo de caja pasando de un decente no a una indecente abstención. Pero señorías del PP, tengan cuidado porque este negocio es de los que dejan mancha y más pronto que tarde la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas", ha añadido.

"Vox es el glutamato de la derecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este martes contra la gestión de Vox, un partido que ha calificado de "el glutamato de la derecha" y que cree que sólo aporta odio, agitación en las calles, insultos en el Parlamento y mociones de censura estériles.

Sánchez ha replicado de esta forma a la presentación por parte del líder del Vox, Santiago Abascal, de la moción de censura en la que propone a Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno y antes de que éste tomara la palabra.

Para la derecha las pensiones son un lujo insostenible, para nosotros son un derecho irrenunciable.



Por ello, garantizamos su revalorización conforme al IPC y consolidamos su suficiencia financiera.



👉🏼 Ahí está la diferencia.@sanchezcastejon responde a Vox.#MociónDeCensura pic.twitter.com/ulrb43mgrQ — PSOE (@PSOE) March 21, 2023

El jefe del Ejecutivo, que ha acusado a Abascal de esconderse tras Tamames (al que ha calificado de "un candidato de circunstancias"), le ha reprochado el uso que hace de las instituciones democráticas y que no haya hecho en tres años de legislatura ni una propuesta por la convivencia.

Por contra, en ese tiempo ha insistido en que sólo ha provocado agitación en las calles, bronca e insultos desde las tribunas parlamentarias, dos mociones estériles "y en todas partes odio".

Pedro Sánchez, en la moción de censura. JJ. GUILLÉN

"Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical", ha añadido antes de afirmar que la diferencia de este partido con el PP es que aporta "un plus de brutalidad".

Sánchez también ha pedido a Abascal, que si le queda un mínimo de decencia retire el insulto a las dos ministras de su gabinete a quienes llamó "locas" el pasado 5 de marzo y les pida perdón por esta "inadmisible" afrenta.



En su respuesta a Abascal durante el debate de la moción de censura, Sánchez ha acusado al presidente de Vox de "sembrar odio contra las mujeres" tras afirmar éste el pasado 5 de marzo que algunas leyes como la ley trans o la del solo sí es sí están "hechas por unas locas" que están en el Consejo de Ministros.

Tamames no aplaude el discurso de Abascal

El economista Ramón Tamames, candidato de la moción de censura promovida por Vox, no ha aplaudido el discurso con el que el presidente de esta formación, Santiago Abascal, ha abierto el debate que tiene lugar en el Congreso.

Tamames, primer candidato independiente de una moción de censura, ha seguido desde el escaño de Abascal la intervención del líder de Vox, que se ha prolongado durante casi 50 minutos. A ratos ha repasado los folios que lleva en una carpeta y en ocasiones ha mirado el reloj.

‼ @Santi_ABASCAL a Pedro Sánchez:



"Usted se ha regodeado en el odio, en la destrucción sistemática de la reconciliación que habían alcanzado los españoles. Usted ha atacado la convivencia a los españoles y ha robado un legado de concordia#SánchezOElecciones pic.twitter.com/MYKulaKz1c — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 21, 2023

Pero el veterano profesor ha preferido no sumarse a la docena de aplausos con los que los diputados de Vox han arropado el discurso de su líder.

Abascal ofrece al PP "borrón y cuenta nueva"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido al PP "borrón y cuenta nueva" y le ha pedido que voten juntos la moción de censura contra Pedro Sánchez para poder así entenderse en el futuro y conformar una alternativa sólida al "peor gobierno en décadas" de España.

En su intervención en el Congreso para la defensa de la segunda moción de censura presentada Vox contra la "legislatura suicida" de Sánchez, Abascal ha cuestionado la labor del PP en estos años y sus intentos de pactar con los socialistas.

Pero ha asegurado que todo "queda olvidado", "borrón y cuenta nueva", tras lo que ha pedido a los populares que voten con ellos a favor de censurar al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en lo que sería una "oportunidad" para que el PP pueda "recuperar la credibilidad".

"Votemos juntos hoy, entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida, de sensatez legislativa, de crecimiento económico, de fortaleza institucional y de soberanía, respetada en el interior de España y en el exterior", ha pedido.

Y ha puntualizado después que "si no lo quieren hacer, si prefieren nadar y guardar la ropa para pactar con el socialismo, tienen todo el derecho a hacerlo y su votantes todo el derecho a conocerlo".

Según ha dicho, los electores deben saber cuál es el modelo de España del PP y el motivo verdadero de por qué no apoyan la moción y la convocatoria de elecciones anticipadas. Ha insistido en que Vox no es el enemigo a batir y en que los españoles les están pidiendo "otra cosa".

"Estamos aquí para representar a los españoles, creo que a una gigantesca mayoría de españoles, y tener el deber de dejarnos de cálculos electorales y enfrentarnos al Gobierno", ha subrayado.

Abascal ha incidido en que, aunque no tienen el mismo líder que en la primera moción de censura que presentó Vox, estaría bien saber si el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene los mismos principios y está dispuesto a derogar las leyes "extremistas" del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

En este sentido, ha preguntado que si lo están, por qué no lo hacen allí donde gobiernan, como en Andalucía.

Según Abascal, Feijóo quiere abarcar un amplio electorado, pero le ha advertido de que no puede hacerlo acercándose a la vez al PSOE y a Vox. Y, por eso, le ha pedido que vuelva a recuperar la sensatez y a defender los principios.

"España necesita un partido socialdemócrata serio y decente, porque no lo tiene. Si quieren recuperar ese espacio les felicito", ha incidido Abascal.

Arranca el debate de la moción de censura

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha abierto este martes el debate de la moción de censura dando la palabra al líder de Vox, Santiago Abascal, encargado de presentar la candidatura del economista Ramón Tamames a la Presidencia del Gobierno.

Poco después de las nueve de la mañana, Batet ha abierto la sesión con el hemiciclo casi al completo y con el presidente, Pedro Sánchez, y buena parte de su Gobierno de coalición en el banco azul. En la tribuna de invitados estaba el escritor Fernando Sánchez Dragó, quien fue quien propuso a Vox la candidatura de Tamames.

El candidato ha entrado en el hemiciclo cinco minutos antes del inicio de la sesión flanqueado por Abascal y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, y caminando apoyado en un ujier.

Ramón Tamames, a su llegada este martes al Congreso. J.J. GUILLÉN (EFE)

Saludo a Subirats y Garzón

Tras un breve posado ante los medios gráficos, Tamames ha procedido a saludar al ministro de Universidades, Joan Subirats, y al de Consumo, Alberto Garzón, que es el líder de Izquierda Unida, coalición de la que fue fundador el economista.

Eran los dos únicos miembros del Gobierno que ya estaban sentados en el tramo del banco azul por el que ha pasado el candidato para llegar al escaño de Abascal, desde donde intervendrá durante el debate. Después, los diputados de Vox le han recibido con un aplauso y ha ocupado su sitio. Ahí Espinosa de los Monteros le ha ofrecido una banderita de España.

El primero en intervenir es Abascal, como primer firmante de la moción de censura, y puede hacerlo por tiempo ilimitado. Después será el turno de Tamames que, dada su avanzada edad y sus problemas de movilidad, ha optado por intervenir desde el escaño, sentado junto al líder de Vox.

A uno o a otro, o a los dos, les podrá dar réplica el Gobierno, que tiene opción a pedir la palabra en cualquier momento de la sesión. Se da por seguro que intervenga el presidente Pedro Sánchez, que ya lo hizo en la moción de Vox de 2020 y que ha dicho tomarse muy en serio la de Tamames, pero también podrían sumarse otros miembros del Ejecutivo.

"Algunos cambios" en el discurso de Tamames

El candidato a la moción de censura promovida por Vox, Ramón Tamames, ha asegurado este martes que afronta este debate "con toda la alegría del mundo" y ha admitido haber hecho "algunos cambios" en su discurso tras la filtración de la que fue objeto la semana pasada.

Así lo ha comentado en el pasillo del Congreso, antes de entrar en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M-30, donde ha entrado acompañado del líder de Vox, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

También ha dicho estar "muy contento" ante esta cita el propio Abascal. "Hoy es primavera, además", ha añadido el presidente de Vox, que será el primero en subir a la tribuna este martes para presentar la candidatura de Tamames.

Sexta moción de censura de la democracia

Esta es la sexta moción de censura desde la Constitución de 1978, la segunda que presenta Vox esta legislatura y la primera de la historia que va encabezada por un candidato independiente, sin vinculación orgánica con el partido que le propone.

Eso sí, Tamames es un candidato con una larga trayectoria política pues fue dirigente del PCE en la Transición, vicealcalde de Madrid con el socialista Enrique Tierno Galván, fundador de Izquierda Unida y después militante del CDS de Adolfo Suárez.

Todo listo en el Congreso para la moción contra Sánchez

El hemiciclo del Congreso está ya listo para el debate de la sexta moción de censura de la democracia, la segunda de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que esta vez lidera el profesor y economista Ramón Tamames.

El Gobierno en pleno, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tiene agenda en Bruselas, cerrará filas este martes con el jefe del Ejecutivo en un debate que ha levantado gran expectación mediática y política, toda vez que Ramón Tamames, exdiputado comunista, representa al candidato de Vox y regresa al hemiciclo más de veinticinco años después.

El rechazo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presenciar este debate desde el hemiciclo y la anunciada abstención de su partido ante la votación del miércoles –frente al voto en contra que mostraron los populares durante la primer moción de censura de Vox–, también ha elevado la tensión política en las últimas horas.

El Ejecutivo interpreta esta posición del PP como una prueba de que Núñez Feijóo está "atando su futuro político" a la "extrema derecha" mientras que los populares insisten en que esta moción solo "debilita" la calidad de la democracia.

En este marco, decenas de medios de comunicación se desplazaron al Congreso desde primera hora de este martes para dar cuenta de un debate que abre el líder de Vox, Santiago Abascal desde un escaño que no es el suyo, ya que su asiento en el Congreso se lo ha cedido a Tamames que, ante sus problemas de movilidad y avanzada edad, ha solicitado poder realizar su discurso sin tener que subir a la tribuna de oradores.

Periodistas, reporteros, fotógrafos y corresponsales han empezado a llegar a la Cámara Baja a las 7.30 horas para cubrir una jornada que se prevé larga, de unas diez u once horas.

Tamames y Abascal intervendrán sin límite de tiempo y el presidente del Gobierno realizará la réplica en estas mismas condiciones, aunque es posible que Sánchez conteste primero al líder de Vox tras la presentación de la moción de censura y posteriormente intervenga Tamames.

De hecho la respuesta al profesor y candidato podría venir de la mano de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como representante de la parte de Podemos en el Ejecutivo de coalición.