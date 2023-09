Directo | Vox interrumpe el discurso de Besteiro en el Congreso y abandona el hemiciclo

El diputado del PP Borja Sémper ha intervenido en el pleno del Congreso en euskera, tras señalar ante los periodistas que el PP hablaría en castellano porque no van a hacer "el canelo" ni "cosas raras", y cuando en la bancada de los populares no han usado el pinganillo.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP se ha estrenado como diputado en el Congreso en el pleno que tramita la reforma del reglamento de la Cámara para que se pueda hablar en catalán, euskera, o gallego.

Sémper ha tomado la palabra después de que en el hemiciclo lo hubiesen hecho el PSOE, Sumar, PNV, ERC o ERC en gallego, catalán y euskera sin que ninguno de los diputados del PP, y tampoco su líder, Alberto Núñez Feijóo, hayan empleado pinganillos para escucharles y entenderles.

El dirigente del PP, que en rueda de prensa dijo que los diputados del PP hablarían en castellano porque no iban a hacer "el canelo" ni "cosas raras", ha explicado este martes, replicando a Gabriel Rufián (ERC) que "hacer el canelo no es hablar en catalán" sino "mirar hacia otro lado con las prebendas de los independentistas".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este martes su "respeto" al gallego, pero ha remarcado que el impulso de las lenguas cooficiales en el Congreso "es una actuación que se hace porque lo está pidiendo (Carles) Puigdemont". "Es una cesión a petición de un partido independentista catalán para apoyar una investidura", ha aseverado, en relación a la que protagonizaría el socialista Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, en una visita a las obras del centro de salud integral de Lugo, donde ha sido preguntado por las críticas que le ha lanzado el BNG en relación a su postura con esta cuestión, en la misma jornada en la que la Cámara baja se ha estrenado en el uso de gallego, catalán y euskera.

Rueda ha incidido en que es "un recurso bastante normal del BNG intentar faltar al respeto cuando no hay otros argumentos". "No entienden que pueda haber diferentes puntos de vista", ha aseverado, antes de reivindicar su "respeto" por el gallego.

