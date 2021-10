Directo | La lava fluye este sábado a 1.300 metros por hora en La Palma

A 1.300 metros por hora

La lava que alimenta la colada de lava que este viernes superó la montaña de La Laguna sigue recibiendo material lávico que fluye este sábado a 1.300 metros por hora, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

La lava sigue fluyendo por el polígono industrial de Tajuya en una secuencia grabada a las 13,00 hora canaria / The lava continues to flow through the Tajuya industrial park in a sequence recorded at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/P4ESzhvYWf — INVOLCAN (@involcan) October 16, 2021

Superada por el sur la montaña de La Laguna, el frente de colada avanzó la víspera entre plataneras con un espesor de unos 7 metros, precisan las mismas fuentes.

El comité científico que asesora al Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) prevé que los dos dedos de la colada más activa del volcán de La Palma confluyan y se dirijan hacia el mar y no se sigan adentrando en el barrio de La Laguna, que ha sido evacuado en su totalidad.

Copernicus detecta 1.826 construcciones destruidas

La superficie afectada por la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja, a sólo tres días de cumplir un mes desde que entró en erupción, alcanzó hasta el viernes las 736,9 hectáreas, lo que supone 4,4 más respecto a la medición anterior.

Según los últimos datos emitidos por el programa satelital Copernicus de la Unión Europea, registrados a las 13.10 horas del viernes, 1.826 construcciones/edificaciones habrían sido destruidas, 9 más.

EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 2️⃣2⃣nd updated product for #LaPalma🇪🇸#CumbreVieja eruption using an optical image acquired on 15 October at 12:10 UTC



▶️Extent of the🌋lava flow: 736.9 ha (+4.4 ha in 9h)

▶️1,826 destroyed buildings🏠detected (+9) pic.twitter.com/ley3WYcC5K — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) October 16, 2021

Los datos anteriores registrados por el satélite Copernicus fueron obtenidos a las 20.02 horas del jueves, y cifraba la superficie afectada por la lava en 732,5 hectáreas, 52,1 más que el día anterior, y 1.817 edificaciones destruidas, 269 más.

La Palma registra un seísmo de 4,6 grados

Un total de 36 terremotos se han registrado en la isla de La Palma desde lamedianoche del viernes al sábado, uno de ellos de 4,6 grados, en Mazo, el de mayor magnitud sentido hasta ahora desde que comenzó la erupción del volcán.

Según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN), este terremoto de magnitud 4,6 se registró a 37 kilómetros de profundidad a las 4:41 horas.

Varias horas después, a las 6:07, se produjo otro movimiento de 4,5 grados en la misma zona y a la misma profundidad. El resto de la sismicidad ha oscilado entre 3,1 y 2,3 grados de magnitud.

El Fuencaliente se han constatado 22 movimientos, mientras que en Mazo han sido 14 los movimientos registrados por el IGN.

Asimismo, se han localizado dos sismos en Tenerife, uno de 1 grado en Santiago del Teide a 5 kilómetros de profundidad; y otro en Guía de Isora de 1,7 a una profundidad de 4 kilómetros.

Cancelan 16 vuelos a La Palma por ceniza

Varias aerolíneas han cancelado este sábado por la mañana los 16 vuelos previstos en La Palma debido a la nube de ceniza del volcán, si bien el aeropuerto está operativo.

Según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el aeropuerto de La Palma está abierto, aunque invita a los pasajeros que van a viajar a consultar el estado del vuelo con la aerolínea.

En concreto, las aerolíneas Binter y Canaryfly han cancelado los viajes de esta mañana y también se han visto afectados los vuelos con Madrid y Barcelona.

Aunque el aeropuerto está operativo la decisión de operar los vuelos la toman las compañías en función de sus observaciones y parámetros.

El resto de aeropuertos de Canarias también están operativos, agrega AENA, que subraya que la prioridad es la seguridad.

Se abre una nueva boca al sureste del cono volcánico

Una nueva boca eruptiva se ha abierto en la tarde de este viernes al sureste del cono principal del volcán que está emitiendo en estos momentos cenizas y piroclastos, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Imagen termográfica que muestra la anomalía generada por la nueva boca eruptiva, aún por confirmar si es una colada o caída de piroclastos / Thermographic image showing the anomaly generated by the new eruptive vent, yet to be confirmed if it's a lava flow or pyroclastic fall pic.twitter.com/tY1nIZW7Ks — INVOLCAN (@involcan) October 15, 2021

El director técnico provisional del Pevolca, Rubén Fernández, ha señalado en declaraciones a Televisión Canaria que se trata de un "proceso normal" dentro del "complejo proceso eruptivo", por lo que ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población.