Directo | La lava de las tres coladas fluye lenta mientras sigue la actividad sísmica

La lava de las tres coladas del volcán de La Palma continúa fluyendo lentamente mientras persiste la actividad sísmica en la isla, donde en las últimas horas se han contabilizado 20 seísmos, el más intenso en el municipio de Mazo, con una magnitud de 3,9 y a 37 kilómetros de profundidad.

La situación se mantiene así en el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita por cuarta vez La Palma desde que el volcán entró en erupción para previsiblemente, exponer nuevas medidas de apoyo a los afectados con cargo a los 206 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros.

Además, está previsto que Sánchez participe este miércoles en la reunión del comité director del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) y que visite la oficina de Atención a los Damnificados de Los Llanos de Aridane.

Entretanto, la lava sigue fluyendo por la colada que se abrió al norte de la principal y que hasta el momento se ha llevado por delante un polígono industrial en Los Llanos y ha obligado a evacuar a 800 personas en La Laguna.

El último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) señala que el flujo lávico está variando en las últimas horas como consecuencia del derrumbe del cono del volcán, ocurrido el pasado sábado.

Además de la nueva colada norte, existen otras dos lenguas más, según el DSN: la primigenia, que apenas tiene aporte lávico, y otra situada más al sur, que afecta a nuevas construcciones dentro del perímetro de seguridad.

